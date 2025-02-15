快訊

漢翔麻煩大了？勇鷹高教機發動機故障 她批空軍「螺絲掉滿地」

王力宏曝最新喜訊！ 情人節深夜告白了

銘傳國中對戰台北美國學校TIGERS 籃球賽熱血開打差1分

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
銘傳國中對戰台北美國學校TIGERS，籃球賽熱血開打，只差1分。圖／基隆市政府提供
銘傳國中對戰台北美國學校TIGERS，籃球賽熱血開打，只差1分。圖／基隆市政府提供

基隆市立體育館今晚上演一場熱血激戰，銘傳國中籃球隊與台北美國學校TIGERS籃球隊進行友誼交流賽，市長謝國樑開球，並為選手們加油打氣，長期支持TIGERS籃球隊發展的青年發展基金會董事長連勝文也到場。過程相當精采，終場TIGERS以53比52，險勝銘傳國中1分。

銘傳體育班籃球隊每年為了全國聯賽，平日周末及寒暑假不斷練習，在教練徐偉勝、助理教練陳佳澤帶領下，連續5年拿下4座JHBL乙級聯賽全國冠軍，去年更是在預、複及決賽未嘗敗績，以16連勝完美封王紀錄，締造國中乙級籃球聯賽的連霸時代。

而台北美國學校 TIGERS籃球隊則擁有豐富國際賽經驗，兩隊激戰不斷，場面緊張刺激，你來我往搶分，贏得現場觀眾熱烈掌聲。TIGERS最終以53比52，險勝銘傳國中1分

謝國樑表示，市府致力於推動青少年體育發展，基隆設有銘傳國中、正濱國中、基隆商工等學校專項體育班，並持續推動SBL球隊建置計畫，提供更優良的運動環境。此外，他也提及，世界棒球經典賽資格賽即將開打，基隆市府將於國門廣場舉辦直播派對，邀請市民一同觀賽、共襄盛舉。

立法委員林沛祥表示，籃球運動對基隆相當重要，未來將持續爭取資源，提升軟硬體設施，提供學子更好的發展環境。教育處長徐嬿立則補充，今年市府已編列1.38 億元預算，專門用於提升體育設施與籃球訓練資源，幫助基層選手發展。

銘傳國中對戰台北美國學校TIGERS，籃球賽熱血開打，只差1分。圖／基隆市政府提供
銘傳國中對戰台北美國學校TIGERS，籃球賽熱血開打，只差1分。圖／基隆市政府提供
銘傳國中對戰台北美國學校TIGERS，籃球賽熱血開打，只差1分。圖／基隆市政府提供
銘傳國中對戰台北美國學校TIGERS，籃球賽熱血開打，只差1分。圖／基隆市政府提供
銘傳國中對戰台北美國學校TIGERS，籃球賽熱血開打，只差1分。圖／基隆市政府提供
銘傳國中對戰台北美國學校TIGERS，籃球賽熱血開打，只差1分。圖／基隆市政府提供
銘傳國中對戰台北美國學校TIGERS，籃球賽熱血開打，只差1分。圖／基隆市政府提供
銘傳國中對戰台北美國學校TIGERS，籃球賽熱血開打，只差1分。圖／基隆市政府提供

基隆商工 棒球 籃球

延伸閱讀

下周對決！罷林沛祥連署近門檻將送件 藍反制罷綠議員

【即時短評】全台大罷免 罷謝國樑基層怨氣難平 藍軍集結反綠

謝國樑：希望跟童子瑋一起告訴大家 基隆不應推動罷免

藍反制罷林沛祥擬罷2綠議員 童子瑋發聲：停止政治報復

相關新聞

網球／與WADA達成和解 球王辛納接受三個月禁賽令

過去一年來受到禁藥疑雲纏身的義大利世界球王辛納（Jannik Sinner），在今天透過聲明表示，已經與世界反禁藥組織（...

銘傳國中對戰台北美國學校TIGERS 籃球賽熱血開打差1分

基隆市立體育館今晚上演一場熱血激戰，銘傳國中籃球隊與台北美國學校TIGERS籃球隊進行友誼交流賽，市長謝國樑開球，並為...

亞冬運／中華隊1銅、獎牌榜第8 閉幕典禮徐子庭掌旗

第九屆亞洲冬季運動會昨晚在哈爾濱國際會展體育中心進行閉幕典禮，我國由女子冰球隊守門員徐子庭擔任掌旗官，本屆賽事我國由陳映...

多哈女網／吳芳嫺、蔣欣玗4強速勝對手 將拚本季第三冠

今年開季狀況不錯的我國女雙好手吳芳嫺，今天在WTA 1000等級的多哈女網賽女雙4強賽與中國大陸搭擋蔣欣玗攜手出擊，迎戰...

亞冬運／我國獎牌榜第8名作收 哈爾濱交棒沙國新未來城

第9屆亞洲冬季運動會今天在中國大陸哈爾濱落幕，在閉幕典禮上我國由女子冰球隊守門員徐子庭擔任掌旗官，包括冰球隊、冰壺隊、花...

台灣職排／10月開打 伊斯特隊高偉誠先向前隊友吳宗軒下戰帖

台灣職業排球聯盟（TPVL）預計10月開打。看著台灣排球邁向職業化，球員高偉誠、吳宗軒都相當興奮，高偉誠今天更向前隊友吳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。