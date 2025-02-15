亞冬運／中華隊1銅、獎牌榜第8 閉幕典禮徐子庭掌旗

第九屆亞洲冬季運動會昨晚在哈爾濱國際會展體育中心進行閉幕典禮，我國由女子冰球隊守門員徐子庭擔任掌旗官，本屆賽事我國由陳映竹在滑冰競速拿下一面銅牌作收，也是賽史首面獎牌，在獎牌榜並居第八。

受到疫情影響，暌違8年再度舉辦的亞冬運今年在大陸哈爾濱登場，也是該城市史上第二度承辦此賽事，共有32個國家及地區代表團參賽，我國也派出67位選手在五個運動種類出賽。

中華代表團在開幕隔日就傳來奪牌捷報，由從滑輪溜冰跨足滑冰的陳映竹在競速滑冰女子100公尺奪得銅牌，也是我國派隊參賽8屆以來的首面獎牌。陳映竹在完成賽事後已返台，並將前往歐洲備戰世界盃賽事，以取得明年米蘭冬季奧運會參賽資格為目標。

我代表團也以此面銅牌在獎牌榜與泰國並列第8，排名第1的為地主大陸拿下85面獎牌，包括32金，南韓與日本則分居二、三名。今年賽事有9個代表團奪下獎牌，也創下亞冬運開辦9屆以來最多國奪牌紀錄。

昨天閉幕典禮我代表團也由女子冰球守門員徐子庭擔任掌旗官，目前在加拿大布洛克大學就讀博士班的她，日前面對強敵南韓隊76次射門成功擋下73球表現搶眼。

下屆亞冬運也將首度移師到西亞舉行，由沙烏地阿拉伯塔布克省新未來城特羅耶納承辦，該城市位於沙烏地阿拉伯的西北角，海拔約1500公尺至2600公尺，冬天氣溫會跌至零度以下，該國正積極將此城打造為山區度假以及大型滑雪勝地。