多哈女網／吳芳嫺、蔣欣玗4強速勝對手 將拚本季第三冠

今年開季狀況不錯的我國女雙好手吳芳嫺，今天在WTA 1000等級的多哈女網賽女雙4強賽與中國大陸搭擋蔣欣玗攜手出擊，迎戰巴西好手麥雅（Beatriz Haddad Maia）／德國塞蓋蒙德（Laura Siegemund），最終以6：2、6：3直落二勝出，本季第三度闖進到決賽。

吳芳嫺／蔣欣玗今年開季狀況火熱，先後在ASB經典賽與霍巴特女網賽奪下女雙冠軍，儘管雙方在接下來的澳網和林茲公開賽短暫拆夥，月初重新合拍後的阿布達比女網賽則是在首戰就出局，不過本周來到多哈女網賽後再度打出好表現。

吳芳嫺／蔣欣玗這次16強賽先是拍落在澳網打進到女雙決賽的謝淑薇／拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko），8強賽原訂將與詹詠然／庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）再度上演內戰，不過在庫德梅托娃背傷退賽的情況下，吳芳嫺／蔣欣玗則是兵不血刃的晉級到4強。

今天4強賽兩人則是碰上巴西麥雅／德國塞蓋蒙德組合，在首盤賽事中海峽組合就展現絕佳狀態，開賽後一度取得4：1領先，並且只花37分鐘就以6：2先下一城；第二盤開賽後吳芳嫺／蔣欣玗乘勝追擊取得3：0領先，不過麥雅／塞蓋蒙德隨後也連追3局扳平，關鍵第8局吳芳嫺／蔣欣玗則是再度完成破發，最終以6：3搶下決賽門票，將力拚本季第3冠。