快訊

全球最新「醫療照護指數」排名出爐 台灣醫療連7年蟬聯雙榜首

移民署新竹專勤隊遭搜索 隊長疑涉貪遭帶走調查

曾夜夜明亮…新光三越無限期停業 台中人感傷：你暫時受傷了

聽新聞
0:00 / 0:00

亞混團賽／中華隊直落三不敵印尼 第三度止步8強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導

亞洲羽球混合團體賽今天進行8強淘汰賽，中華隊碰上第四種子的印尼，最終中華隊在前三點的混雙、男單、女單賽事中遭到直落三擊退，第三度止步於八強賽。

邁入第四屆的亞洲羽球混合團體賽，我國代表隊在前兩屆賽事中都闖進到8強賽，至於上一屆賽事則是在分組賽就止步，而今年亞洲混團賽則是在中國大陸山東青島舉行，共有12支隊伍分成4組競爭。

其中中華隊這次與地主大陸和新加坡分在同組，最終在分組賽拿下1勝1敗以第二名晉級到8強賽階段，並在今天8強賽遭遇第4種子的印尼，中華隊在首點混雙賽事派出楊博涵／胡綾芳出戰印尼馬丹蒂（Siti Fadia Silva Ramadhanti）／費迪南夏（Dejan Ferdinansyah），儘管先拿下首局，但後兩局遭到對手逆轉，以21：16、16：21、19：21敗下陣來。

至於第二點中華隊則是派出李佳豪出戰世界男單排名第43名的19歲小將法漢（Alwi Farhan），儘管雙方在前兩局一路拉鋸並各下一局，但李佳豪在第三點卻是氣力放盡，最終以16：21、23：21、11：21敗下陣來。

在被對手搶先聽牌的情況下，第三點女單中華隊則是由宋碩芸力拚延長戰線，不過碰上瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani）最終以8：21、15：21敗下陣來，印尼也以直落三點搶下4強門票，中華隊則是第三度止步於8強。

中華隊 李佳豪 羽球

延伸閱讀

印尼版「淡馬錫」2月24日成立 管理逾9000億美元資產

經典賽／36人+1？側投陳宇宏隨隊 曾總看到優勢遞出留營表

經典賽／握張育成、陳子豪厚實手掌 沙子宸預感中華隊火力強

經典賽／徐若熙15日模擬賽先發對龍隊 中華隊持續等古林報到

相關新聞

TPVL／職業排球元年10月開打 4隊主場預計落腳5都

台灣排球運動將正式走向職業化 ，台灣職業排球聯盟（TPVL）在今天舉行成立記者會，宣布首賽季將於10月以4隊規模開打，開...

TPVL／苦等職排成立多時 高偉誠喊話全力對決吳宗軒

台灣職業排球聯盟在今天宣布成立，首賽季預計於10月4日於台北、台中兩地舉行開幕戰，其中將披上伊斯特戰袍的高偉誠也將與效力...

多哈女網／吳芳嫺、蔣欣玗4強速勝對手 將拚本季第三冠

今年開季狀況不錯的我國女雙好手吳芳嫺，今天在WTA 1000等級的多哈女網賽女雙4強賽與中國大陸搭擋蔣欣玗攜手出擊，迎戰...

台灣職排／10月開打 伊斯特隊高偉誠先向前隊友吳宗軒下戰帖

台灣職業排球聯盟（TPVL）預計10月開打。看著台灣排球邁向職業化，球員高偉誠、吳宗軒都相當興奮，高偉誠今天更向前隊友吳...

亞混團賽／中華隊直落三不敵印尼 第三度止步8強

亞洲羽球混合團體賽今天進行8強淘汰賽，中華隊碰上第四種子的印尼，最終中華隊在前三點的混雙、男單、女單賽事中遭到直落三擊退...

斯巴達障礙跑3月中高雄登場 暌違6年推三色周末 

知名障礙路跑品牌「斯巴達障礙跑競賽」即將於3月15至16日在高雄師大燕巢校區進行賽事，除了是暌違6年再度於高雄舉辦三色周...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。