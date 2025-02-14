亞混團賽／中華隊直落三不敵印尼 第三度止步8強

亞洲羽球混合團體賽今天進行8強淘汰賽，中華隊碰上第四種子的印尼，最終中華隊在前三點的混雙、男單、女單賽事中遭到直落三擊退，第三度止步於八強賽。

邁入第四屆的亞洲羽球混合團體賽，我國代表隊在前兩屆賽事中都闖進到8強賽，至於上一屆賽事則是在分組賽就止步，而今年亞洲混團賽則是在中國大陸山東青島舉行，共有12支隊伍分成4組競爭。

其中中華隊這次與地主大陸和新加坡分在同組，最終在分組賽拿下1勝1敗以第二名晉級到8強賽階段，並在今天8強賽遭遇第4種子的印尼，中華隊在首點混雙賽事派出楊博涵／胡綾芳出戰印尼馬丹蒂（Siti Fadia Silva Ramadhanti）／費迪南夏（Dejan Ferdinansyah），儘管先拿下首局，但後兩局遭到對手逆轉，以21：16、16：21、19：21敗下陣來。

至於第二點中華隊則是派出李佳豪出戰世界男單排名第43名的19歲小將法漢（Alwi Farhan），儘管雙方在前兩局一路拉鋸並各下一局，但李佳豪在第三點卻是氣力放盡，最終以16：21、23：21、11：21敗下陣來。

在被對手搶先聽牌的情況下，第三點女單中華隊則是由宋碩芸力拚延長戰線，不過碰上瓦爾達妮（Putri Kusuma Wardani）最終以8：21、15：21敗下陣來，印尼也以直落三點搶下4強門票，中華隊則是第三度止步於8強。