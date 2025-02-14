斯巴達障礙跑3月中高雄登場 暌違6年推三色周末 

知名障礙路跑品牌「斯巴達障礙跑競賽」即將於3月15至16日在高雄師大燕巢校區進行賽事，除了是暌違6年再度於高雄舉辦三色周末，Ultra 50公里賽制也將首度降臨高雄，激發選手釋放潛能，衝破極限。

於此同時，中華民國現代五項暨冬季兩項運動協會日前宣布「2025年度現代五項國際賽事選拔賽」也將在二月底於高雄舉行選拔，其中「體能障礙賽」列入今年重點項目之一，成為一大亮點。

斯巴達障礙跑競賽的台灣區主辦單位表示，障礙關卡運動（OCR）已正式列入現代五項之一，更將在2028年踏入奧運殿堂，因此本次國手選拔賽對於障礙跑競賽的推動是相當重要的助力，一直以來不少熱愛並致力於障礙跑競賽的選手都相當欣喜並看好，期待台灣創建優秀的國家隊、為國爭光。如今官方正式號召，可說是吹起進軍國際的號角，讓更多精英摩拳擦掌，期待未來能夠代表台灣在世界的體壇發光發熱。

斯巴達障礙跑競賽自2016年首度引進台灣，2025年即將邁入第10個年頭，不僅是集合體力與耐力的挑戰，更是考驗選手意志力的賽事。此外，斯巴達是一項強調親子共同參與的運動賽事，也多次呼籲，從小就要養成運動的習慣，全民一起運動，就從參加斯巴達開始。

斯巴達小勇士賽，針對四歲以上孩童特別規劃設計關卡和賽道，許多孩子們從四歲開始參加斯巴達，縱使即將邁入國中求學階段，仍跟隨爸媽的腳步參加大人賽事，可見斯巴達果然是一項親子家庭最好的共同運動。不僅如此，近期流感肆虐，透過體能的養成增強抵抗力在任一疫情蔓延的時期，都是抵抗病毒最好的方式，期許大家能夠跟隨斯巴達一起為自己的健康而跑。