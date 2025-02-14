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台灣職排／10月開打 伊斯特隊高偉誠先向前隊友吳宗軒下戰帖

中央社／ 台北14日電
台灣職業排球聯盟（TPVL）預計10月正式開打，效力伊斯特隊的高偉誠（前）14日向前隊友吳宗軒喊話下戰帖，屆時將在賽場上全力對決。中央社
台灣職業排球聯盟（TPVL）預計10月正式開打，效力伊斯特隊的高偉誠（前）14日向前隊友吳宗軒喊話下戰帖，屆時將在賽場上全力對決。中央社

台灣職業排球聯盟（TPVL）預計10月開打。看著台灣排球邁向職業化，球員高偉誠、吳宗軒都相當興奮，高偉誠今天更向前隊友吳宗軒喊話，將卯足全力對決。

台灣職業排球聯盟（TPVL）舉辦成立記者會，確定首季將有伊斯特隊、昶威隊、連莊隊、台鋼天鷹隊4隊參戰。

TPVL執行長魏雲龍接受媒體聯訪時表示，與球團基本簽3年合約，並收加盟金新台幣700萬元，行銷將仿效職籃、職棒，打造更精彩的賽事節目，並與球迷有更多互動，未來希望能在亞洲推出類似東亞超級聯賽（EASL）賽事，初期預計將先與日本、韓國、泰國進行非正式交流賽。

對於期待多年的職排聯盟總算成立，伊斯特隊球員高偉誠、連莊隊球員吳宗軒都相當興奮。高偉誠表示，過去看到台灣職籃P.LEAGUE+成立時很羨慕，現在有了職排後，除了期待主場營造的氛圍外，並希望有更多熱愛排球的球迷進場力挺。

不過，TPVL開放每隊每場最多可同時派出4名外籍選手上場，恐擠壓本土選手出賽空間。魏雲龍表示，希望藉此讓本土選手更努力提升自己，以爭取出賽機會，進而提升本土選手和台灣隊實力。他還透露，目前針對外籍選手未設薪資上限，希望球團能網羅更多球星來台，提升台灣排球競爭力。

面對洋將的競爭，高偉誠認為，影響不大，先準備好自己，等待機會到來。

吳宗軒坦言，難免有壓力，但仍對自身有信心，有了過去國際賽經驗，並不害怕與洋將競爭，將持續精進自己。

高偉誠過去與吳宗軒曾是隊友，如今在職排將成為對手，高偉誠表示，將會卯足全力對決。吳宗軒不甘示弱回應，「他應該攔不太到我。」

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