TPVL／苦等職排成立多時 高偉誠喊話全力對決吳宗軒

台灣職業排球聯盟在今天宣布成立，首賽季預計於10月4日於台北、台中兩地舉行開幕戰，其中將披上伊斯特戰袍的高偉誠也將與效力連莊的隊友吳宗軒分庭抗禮，兩人也在今天陣前叫囂，吳宗軒就強調，「他應該也是攔不太到我。」

台灣職業排球聯盟TPVL首賽季將以4隊規模開打，各隊近來也持續招兵買馬，在今天的記者會上伊斯特、昶威、連莊與台鋼天鷹教練與部分球員也在今天亮相，其中高偉誠將轉戰伊斯特，吳宗軒則將續披連莊戰袍，過去幾年幾乎都當隊友的兩人，也將在職排元年各自領軍對抗。

對於台灣排球將正式走向職業化，具有旅日經驗的高偉誠就表示，興奮是一定有的，畢竟打球打了那麼久，當初看到職籃PLG成立的時候有很多球迷，就覺得很羨慕，「而且以前在台中太陽神時也走過校園活動，知道打排球的人真的很多，也希望他們未來都能進場看球。」

談到最想對決的球員，高偉誠也點名了目前的連莊隊友吳宗軒，他表示不管是現在還是在他旅日前，與吳宗軒幾乎都是當隊友居多，「現在要分開了，一定是卯足全力對決。」

至於將在職業排球聯賽續披連莊戰袍的吳宗軒也表示，台灣排球人等待職業化已經很久，很感謝這次會長連華榮等人全力支持聯盟組成，提供台灣選手更好的舞台發展，談到與高偉誠將成為對手，他也笑說：「他應該也是攔不太到我。」

而職排元年也將開放各隊同時最多能上場4名外援，且將不會設置外援薪資上限，對於本土球員來說無疑將會有更大的競爭，不過高偉誠與吳宗軒都強調將無懼外援挑戰，吳宗軒說：「更重要的還是保持自己的能力和競爭力，不斷精進自己。」

TPVL執行長魏雲龍就指出，元年開放4隊最多能同時上場4名外援，一方面是希望各隊能引進強力外援增添比賽觀賞性，一方面也希望場上與替補球員的實力不要落差太多，帶給球迷最佳的排球饗宴。