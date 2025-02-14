TPVL／職業排球元年10月開打 4隊主場預計落腳5都

台灣排球運動將正式走向職業化 ，台灣職業排球聯盟（TPVL）在今天舉行成立記者會，宣布首賽季將於10月以4隊規模開打，開幕戰預計在台北、台中兩地登場，每支球隊將能同時上場4位外籍選手，期待將台灣排球運動帶向全新篇章。

台灣排球運動過去20年在企業排球聯賽奠定基礎下，累積不少死忠球迷，為了將台灣排球帶向新紀元，台灣職業排球聯盟在今天宣布成立，首賽季將有來自北中南三地的4支球隊，分別為伊斯特、昶威、連莊與台鋼天鷹，預計選定台北、桃園、台中、高雄以及台南作為主場。

在今天記者會上，TPVL聯盟也宣布首賽季標語為「即刻行動，一起讓排球越來越好」，期待能透過職業排球的推動，讓選手獲得更好的訓練與經濟環境，打造台灣排球文化的新時代。

聯盟會長連華榮表示，「今天是台灣排球運動發展史上重要時刻，今天宣布TPVL成立，不僅台灣排球運動一大進步，更是關心台灣排球發展球迷選手共同努力成果，唯有建立更高層級聯賽才能讓台灣排球進步。」

連華榮強調，聯盟的成立有三大使命，第一提升排球水準、第二創造選手價值、第三提供就業環境，讓打排球選手有全新舞台、更好收入、更穩定工作，可以當成一個終身職業。

TPVL賽務總監章金榮指出，首屆職業排球聯盟預計在10月4日進行開幕戰，首賽季將以4隊規模開打，並落實主客場制，其中伊斯特預計落腳北市大天母體育館，昶威則可能選擇中原大學作為主場，連莊和台鋼天鷹則將選擇台體大體育館與鳳山體育館作為主場，其中台鋼天鷹也可能考慮成大體育館進行雙主場經營。

除了落實主客場制外，TPVL也將引入發球得分制，增加比賽懸念與精彩度，第一局至第四局當任一隊先取得 23分時，裁判按壓兩次蜂鳴器，後續分數將進入發球得分機制。第五局（決勝局）當任一隊先取得13分時，裁判同樣按壓兩次蜂鳴器，開啟發球得分機制。

至於在外籍球員部分，職排聯盟規章規定每支球隊每場最多可以派出4名外籍選手上場，此規定不包含外籍生與華裔選手。聯盟指出，此舉將有助於提高比賽水準，讓球隊能夠引進國際級選手，與本土選手相互切磋，進而提升台灣排球整體競技實力。