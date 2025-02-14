亞冬運／閉幕式門將徐子庭任掌旗官 我代表團一銅作收

第9屆亞洲冬季運動會將在今天舉行完冰球與冰壺最後兩項賽事後，於今天晚間閉幕，而我國代表團本屆賽事也將以陳映竹在競速滑冰女子100公尺賽事拿下一面銅牌作收，晚間登場的閉幕式我國代表團將由女子冰球代表隊守門員徐子庭擔任掌旗官。

受到疫情影響暌違8年再度舉辦的亞冬運，今年再度回到哈爾濱舉辦，是該城市史上第二度承辦亞冬運，共計有34國參賽．而我國今年也派出67位選手在五個運動種類出賽，其中在開幕式隔天就由陳映竹在競速滑冰女子100公尺賽事拿下一面銅牌，同時也是我國參加8屆亞冬運以來的首面獎牌，意義非凡。

而今天晚間的閉幕典禮我國代表團也將由女子冰球代表隊守門員徐子庭擔任掌旗官，現就讀加拿大布洛克大學（Brock University）博士班的徐子庭，在2月8日女子冰球小組賽，面對強敵南韓隊高達76次有效射門，成功擋下73球，多次化解失分危機，展現高水準的守門技術，她在賽場上的出色守門表現令人印象深刻。

在今年亞冬運閉幕後，第10屆亞冬運也將首度移師到西亞地區舉行，於2029年在沙烏地阿拉伯塔布克省新未來城特羅耶納登場，屆時會以什麼樣的方式呈現賽事也備受關注。