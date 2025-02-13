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射擊／鄭晏晴擺攤經驗助應變快 亞洲盃首秀摘金奪銀

中央社／ 台北13日電
鄭晏晴（左）。報系資料照
鄭晏晴（左）。報系資料照

練槍不到3年，18歲小將鄭晏晴結合平時幫家人擺攤練就絕佳反應，面對射擊時各種狀況都能即時調整，這次亞洲盃首秀不僅助台灣女團在10公尺空氣手槍摘金，今天個人賽再添銀牌。

就讀新北市林口高中三年級鄭晏晴，高一開始對射擊有興趣，並加入射擊隊，不僅去年全中運初體驗就抱回3面獎牌，還在10公尺空氣手槍個人賽登頂，去年8月加入培訓隊。

鄭晏晴在泰國舉辦的亞洲盃展現初生之犢不畏虎精神，不僅與劉恆妤、陳俞如聯手射下10公尺空氣手槍女團金牌，資格賽更以第2名之姿晉級。

可惜今天決賽爭金關鍵時刻，鄭晏晴最後2發各僅射出9.0分、7.8分，以234.3分屈居銀牌，而馬來西亞選手阿里芬（Nurul Syasya Nadiah Binti Mohd Arifin）以239.3分摘金。

不過，鄭晏晴首秀表現依舊驚艷，教練郭孟熙接受中央社訪問時先是開玩笑地說：「鄭晏晴成長太快，帶給學姐很大壓力。」但他隨後表達樂見形成良性競爭，不想給鄭晏晴設限。

談到鄭晏晴射擊不到3年時間，就有大幅度成長，郭孟熙認為，或許與鄭晏晴的成長環境有關，她從小跟著父母在市場擺攤賣雞肉，面對形形色色的客人，培育出更強心理素質，也提升在射擊場上應變能力。

除此之外，郭孟熙也透露，鄭晏晴平時協助家人擺攤時，動輒得站超過6個小時，也練就她強大的下肢肌力。

雖然鄭晏晴現在進入培訓隊，但假日上午不用練習時仍會幫忙家人擺攤，她表示，做生意會面對很多不一樣的人，需要很多不同的想法，這也讓她在練習時能有多種的應對策略，進而發揮到比賽場上，接下來目標將瞄準名古屋亞運。

另外，去年在射擊世界盃總決賽女子10公尺空氣手槍摘銀的劉恆妤，今天亞洲盃10公尺空氣手槍決賽因調整過慢，最終僅以第8名作收。

全中運 劉恆妤 阿里

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