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多哈女網／詹皓晴組合晉級8強後退賽 送吳芳嫺直闖4強

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
我國女網好手詹皓晴因俄羅斯搭檔庫德梅托娃傷退，護送同胞吳芳嫺和大陸蔣欣玗的「海峽組合」直接晉級4強。 美聯社
我國女網好手詹皓晴因俄羅斯搭檔庫德梅托娃傷退，護送同胞吳芳嫺和大陸蔣欣玗的「海峽組合」直接晉級4強。 美聯社

我國女網好手詹皓晴在多哈女網賽和俄羅斯搭檔庫德梅托娃（Veronika Kudermetova）名列第5種子，昨天深夜順利打下8強門票，但因庫德梅托娃背部傷勢，8強賽宣布退賽，讓原本「寶島內戰」破局，護送同胞吳芳嫺和大陸蔣欣玗的「海峽組合」直接晉級4強。

多哈女網賽屬於WTA 1000等級大賽，總獎金超過366萬美金，單打64籤、雙打32籤，我國3名女將謝淑薇、吳芳嫺和詹皓晴都抽到籤表下半部，詹皓晴列第5種子，今年澳網打進女雙決賽的「一姊」謝淑薇和拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）更高居第2種子。

第2種子首輪輪空，昨天第二輪碰「海峽組合」吳芳嫺／蔣欣玗，兩組人馬纏戰到「超級搶10」，由海峽組合爆冷拍下第2種子，成為率先晉級8強的台將。

詹皓晴和庫德梅托娃16強面對美國斯特恩斯（Peyton Stearns）／巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）也以7：6（7：5）、6：1過關，但接續官方公告庫德梅托娃因下背部傷勢退賽，詹皓晴也透過社群解釋搭檔有些狀況，8強賽必須棄權，預祝吳芳嫺能繼續順利晉級。

吳芳嫺澳網前和蔣欣玗合拍，接連打下奧克蘭和荷巴特女網賽金盃，中東站再合體且闖進多哈女網賽4強，將繼續挑戰單季合拍的第3座金盃。

吳芳嫺 詹皓晴 謝淑薇

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