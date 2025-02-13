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全球收入最高百大運動員 C羅蟬聯榜首、女性全落榜

中央社／ 紐約12日綜合外電報導
2024年全球收入最高百大運動員名單，葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度蟬聯榜首。 法新社
2024年全球收入最高百大運動員名單，葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度蟬聯榜首。 法新社

體育新聞網站Sportico今天公布2024年全球收入最高百大運動員名單，葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度蟬聯榜首，但女性運動員全數落榜。

路透社引述Sportico報導，羅納度（Cristiano Ronaldo）連續兩年榮登全球運動員收入排行榜首，收入為2.6億美元（約新台幣85.3億）。

美國職籃NBA金州勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）以1.538億美元收入，名列第二，英國拳擊手福瑞（Tyson Fury）位居第三（1.47億美元）。

阿根廷傳奇足球明星梅西（Lionel Messi）排名第四（1.35億美元），NBA洛杉磯湖人超級巨星詹姆斯（LeBron James）則名列第五（1.332億美元）。

美國網球新星高夫（Coco Gauff）是2024年收入最高的女性運動員，收入為3040萬美元，但全球收入最高百大運動員最低門檻為3750萬美元，高夫還差逾700萬美元才能擠進百大。

C羅 NBA 詹姆斯

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