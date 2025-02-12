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足球／趙榮瑞退而不休 赴日考察盼促成台日足球交流

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
中華民國足球協會副理事長趙榮瑞（右3）前往日本福井縣考察。圖／趙榮瑞提供
中華民國足球協會副理事長趙榮瑞（右3）前往日本福井縣考察。圖／趙榮瑞提供

中華民國足球協會副理事長趙榮瑞近日展開訪日行程，除了拜訪日本J聯盟、日本足球協會以及曾來台執教的今井敏明等人外，這兩日也前往福井參觀福井聯足球俱樂部取經，期盼加深台日足球上的交流。

推廣台灣足球不遺餘力的趙榮瑞，在上月從台體大退休後，近日仍展開訪日行程，在上周先是拜訪了橫濱FC青訓總監督菊池彰人様，實際觀摩整個俱樂部的經營與青訓模式，之後則是前往J聯盟拜會，並受邀觀賞一年一度的日本超級盃賽事。

而近兩日趙榮瑞則是前往福井拜訪福井聯足球俱樂部，並討論未來交流與合作之相關議題，趙榮瑞指出，儘管福井FC屬於地區型的俱樂部，所處的福井市也非一線城市，但俱樂部球員實力與國內企業聯賽球隊實力相差不遠，透過這次拜訪機會也實地了解福井FC的營運模式。

趙榮瑞指出，這兩日在福井FC的考察讓他感觸良多，尤其球隊在訓練效率上幾乎是難以想像，或許是與日本擁有職業隊讓選手有目標，球員在場上總是展現十足拚勁，甚至不放棄每分每秒，尋找機會力求表現。

此外，趙榮瑞也在今天接受福井FBC電視台的訪問，並提到這次前來參訪，除了希望了解福井FC的訓練狀況外，更希望促成台灣與福井縣的足球交流，且不僅是在社會層級隊伍，還包括基層甚至是青少年選手的交流，而接下來趙榮瑞也將前往東京拜訪當地俱樂部，期待能促成台日足球更多的交流機會。

中華民國足球協會副理事長趙榮瑞（中）前往日本福井縣考察。圖／趙榮瑞提供
中華民國足球協會副理事長趙榮瑞（中）前往日本福井縣考察。圖／趙榮瑞提供

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