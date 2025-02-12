網球／美網混雙重大改制 球員批評拉低冠軍價值

美國網球公開賽主辦單位今天宣布，美網混合雙打賽制將有重大變革，包括改在男女單打會內賽前一週舉行。消息一出招致部分球員批評。

法新社報導，主辦單位說，今年美網混雙賽為期兩天， 將於8月19日到20日在法拉盛草地公園（FlushingMeadows）舉行。屆時將有16組出賽，其中8組是根據綜合單打排名直接決定參賽，另外8組是發外卡。

每場比賽將採3盤2勝制，但每盤縮為4局。局數4比4平手時搶7，決勝盤搶10。選手40-40平手（deuce）之後也不再有原本的Advantage制，改為1分定勝負的No-Ad（no advantage，無佔先）計分方法。

決賽也是3盤2勝，但每盤將打6局，同樣採No-Ad制，局數6比6平手時搶7，決勝盤搶10。

所有比賽都將在艾許球場（Arthur Ashe Stadium）和路易阿姆斯壯球場（Louis Armstrong Stadium）舉行。

美國網球協會（US Tennis Association）執行長謝爾（Lew Sherr）在聲明中說：「我們將在中央球場安排混雙賽，讓全球更多球迷享受觀看自己喜歡的球星爭奪大滿貫賽冠軍的快感。」

美網主辦單位表示，讓混雙賽事獨立出來成為焦點，也有助吸引頂尖單打選手參加混雙賽。不過此舉可能會限制專打雙打的球員機會。

澳洲前男雙世界球王麥納米（Paul McNamee）是批評改制的人士之一，他認為此舉會拉低美網混雙冠軍價值。

麥納米在社群平台X上寫道：「大滿貫賽每盤打4局？16組中8組是根據單打排名，8組外卡。恕我直言，如今美網將無法產生真正的混雙冠軍。」他還說：「從大滿貫賽冠軍淪落為表演賽冠軍。我只能說我很震驚。」

波蘭選手傑林斯基（Jan Zielinski）也表示很遺憾看到美網改制。傑林斯基去年曾與台灣好手謝淑薇聯手贏得澳洲公開賽和溫布頓錦標賽混雙冠軍。

傑林斯基在X上寫道，主辦單位「沒與球員溝通、沒考慮這對一些人職業生涯的含義、不尊重歷史和傳統」。

去年美網混雙奪冠的義大利組合艾拉妮（Sara Errani）和瓦瓦索里（Andrea Vavassori）也在社群媒體中砲轟主辦單位，稱他們的決定「極不公平」，不尊重雙打圈的球員。