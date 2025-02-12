多哈女網／澳網剛拿亞軍 謝淑薇不敵海峽組合爆冷落馬

去年包辦澳網女雙、混雙金盃的我國「一姊」謝淑薇，今年改搭拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）仍闖澳網女雙決賽，但差一勝錯過連霸；台拉組合澳網後在多哈女網賽再合體，且高居大會頭號種子，不料今天迎接首輪卻意外落馬，且是遭同胞吳芳嫺和中國大陸女將蔣欣玗擊落。

多哈女網賽屬於WTA 1000等級大賽，總獎金超過366萬美金，單打64籤、雙打32籤，我國3名女將謝淑薇、吳芳嫺和詹皓晴都抽到籤表下半部，列第5種子的詹皓晴昨天首輪過關，第一戰打到「超級搶10」出線的的吳芳嫺今天更和謝淑薇正面碰頭。

吳芳嫺澳網前和蔣欣玗合拍，接連打下奧克蘭和荷巴特女網賽金盃，中東站再合體，首盤一下場就連破第2種子2個發球局，取得局數4：0絕對優勢下以6：2先下一城。

台拉組合第二盤第5局終於突破，但第8局遭到破發，海峽組合第10局和第12局也握有破發暨賽末點，不過遭第2種子瓦解危機、延長戰線到「搶7」，且以7：3扳平盤數，將戰況逼到「超級搶10」。

第二盤錯過2個賽末點的海峽組合，「超級搶10」連破第2種子2個發球分，打出4：0攻勢後一路領先，最終就以10：5淘汰今年澳網亞軍組合，挺進8強，下戰有機會和詹皓晴組合爭奪4強門票。