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WBSC會長率團訪澳洲：2032年奧運納入棒壘邁出第一步

中央社／ 洛杉磯11日專電
世界棒壘球總會（WBSC）會長法卡利 中央社
世界棒壘球總會（WBSC）會長法卡利 中央社

世界棒壘球總會（WBSC）會長法卡利率團訪問澳洲，拜會2032年布里斯本奧運籌委會高層，表示「此行是為2032年布里斯本奧運納入棒壘球踏出第一步」。

棒球和壘球不是奧運的核心項目，列入賽程須主辦城市推薦並經過國際奧會（IOC）批准。2020年東京奧運有棒球和壘球，但2024年巴黎奧運並未納入；2028年洛杉磯奧運已經確定納入棒壘球。

根據WBSC新聞稿，法卡利（Riccardo Fraccari）率領世界棒壘總會高層訪問澳洲，隨行包括WBSC執行長施密特（Michael Schmidt）、營運長葉納（MarcoIenna），與澳洲棒球協會、壘球協會高層見面。

WBSC代表團此行重點是，爭取棒球和壘球納入2032年奧運正式項目。他們參訪籌委會，瞭解準備情形，並與2032奧運籌委會執行長胡克（CindyHook）、賽事總監基恩（Brendan Keane）會談。

法卡利透過社群媒體表示，會中討論澳洲在全球棒壘球運動的影響力，並表達在7年後的布里斯本奧運希望納入棒球和壘球。

澳洲多名棒球和壘球運動員也參與會談，包括4屆奧運獎牌得主的壘球選手哈定（Tanya Harding）、3屆奧運壘球國手波特（Stacey Porter）、澳洲棒球明星艾瑟頓（Tim Atherton）等人。

棒球 波特

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