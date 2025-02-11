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亞冬運／陳映竹初體驗摘歷史性銅牌 全力邁進米蘭冬奧

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
陳映竹亞冬運初體驗就拿下歷史性的銅牌。圖／中華奧會提供
陳映竹亞冬運初體驗就拿下歷史性的銅牌。圖／中華奧會提供

我國競速滑冰代表隊在2025哈爾濱亞洲冬季運動會共計取得1銅，陳映竹在女子100公尺以10秒51，勇奪中華隊史在亞冬運的第一面獎牌，締造新猷，男子選手戴瑋麟也全力以赴爭取佳績，兩人未來目標一致，努力衝向2026米蘭冬奧

對於亞冬運初體驗以一面銅牌作收，陳映竹認為，本次亞冬運在女子100公尺、500公尺、1000公尺賽事的表現可圈可點，優點她會繼續保持，缺點則要慢慢改進，目標還是放在2026米蘭冬奧，「銅牌很喜歡，但是顏色沒有這麼滿意，未來要朝更喜歡的顏色前進，這個過程中有很多場賽事可以讓我改進，每次改一點點，最後把全程改得很漂亮，然後全力在冬奧賽場上發揮。」

有平昌冬奧國手資歷的戴瑋麟，本屆參加男子100公尺、500公尺、1500公尺賽事，他從去年知道有亞冬運就很期待參賽，不過過程並不順利，先是在加拿大碰到大雪，班機被迫取消，後來在奧會及協會的溝通協助下，才順利抵達哈爾濱，他表示，賽前訓練狀況都不錯，不過太久沒有代表中華隊參加綜合型賽會，有點緊張，沒有發揮出平時練習狀態，沒有達到自己預期的成績。

戴瑋麟上一次代表中華隊出賽要追溯到平昌冬奧，上屆北京冬奧賽前有望遞補取得資格，可惜最終仍是沒能參賽，他表示，其實當時有遞補上，但因為新冠肺炎再度爆發，參加人數縮減，參加多項的選手為優先，他最終無緣北京冬奧，他說：「心情沒有受到太大的影響，因為知道問題在哪裡，只能怪自己排名不夠前面。」

亞冬運賽後，戴瑋麟計畫先回台灣休息一段時間，讓身體恢復，之後等暑假賽季開始之後，他會回到加拿大訓練，為取得米蘭冬奧的資格做準備。

中華隊 冬奧 陳映竹

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