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國標舞亞巡賽全球群星爭輝 2/28臺北小巨蛋開標

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

臺灣年度規模最盛大、賽事等級最高的國標舞正式公開賽事「2025國標舞亞巡賽」，將於2月28日在臺北小巨蛋隆重登場，10日賽前記者會上特由國內頂尖舞者及明日之星們小露精湛舞姿，為精彩賽事預先暖身，並準備迎接來自全球 25 個國家及地區的 350 位世界級好手來臺，與國內500內選手同場競技，近千名選手將以精湛舞技撼動全場，爭奪新臺幣330萬元的高額總獎金。

臺北市政府體育局王泓翔局長表示，國標舞亞巡賽已邁入第14年，匯集國內外最頂尖舞者齊聚，讓世界看見臺北，尤其5月17日登場的「2025雙北世界壯年運動會」也有國標舞項目，歡迎所有年滿30歲的、熱愛舞蹈的民眾們共同站上世界舞台，盡情展現自己。

體育局表示，賽前記者會上，國內眾多已征戰國際且奪下輝煌佳績的年輕選手現場展示舞技，包括臺灣職業拉丁全國冠軍陳楊奕與高聖玟、臺灣職業摩登全國冠軍林長宏與李文萱、2025年英國UK大賽U21新星摩登前12名的藍郁翔及劉靜、英國UK大賽19歲新星組拉丁第三名王子綸及錡子媗、現居臺灣的白俄羅斯籍業餘摩登冠軍選手Danila Tyasto及謝妮橖，另還有極具潛力的臺灣未來之星，如14歲陳宣妤、15歲楊絜函、12歲韋思綺、9歲小舞者陳昱喬、呂昀珊、顏子嫣、7歲小舞者薛有彤。

聚傳媒

國標舞 職業 記者會

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