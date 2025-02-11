足球／女足球員起衝突 國腳竟摸對手隱私處嗆：妳有雞雞嗎？

西班牙女子足球聯賽，竟發生女性球員不尊重女性球員之事，引起全球足壇憤怒。於周日進行西班牙甲級女子足球聯賽，效命於巴塞隆納女子隊的西班牙國腳級人物萊昂(Mapi Leon)，在比賽期間因與對手西班牙人女子足球隊的一名球員卡拉卡斯(Daniela Caracas)發生衝突，萊昂竟做出摸卡拉卡斯的隱私處，據說萊昂並嗆聲對手，「妳有雞雞(男性生殖器)嗎？」的話，此事引發軒然大波並引起討論，西班牙人隊強烈抗議萊昂的行為，但萊昂卻聲明否認做了此事。

🚨🇪🇸 COMUNICADO OFICIAL del Espanyol sobre un gesto de Mapi León contra la colombiana Daniela Caracas durante el derbi catalán:



"En una jugada del encuentro, la jugadora del FC Barcelona, María Pilar León, en medio de un forcejeo con nuestra futbolista, Daniela Caracas, realizó… pic.twitter.com/52kWZ1c2sl — Mundo Pelota (@mundopelotanet) February 10, 2025

影片中，萊昂疑似有短暫觸碰到卡拉卡斯的下體部分，至於萊昂到底說了什麼？也只有當事人卡拉卡斯清楚，當時卡拉卡斯並未立即做出反應，但事後指出萊昂有不當言論，因此西班牙人隊事後發出聲明指出，「我們堅信尊重和運動精神是足球的基本價值觀，並希望這種情況能夠得到應有的嚴肅對待。如果她(卡拉卡斯)有意願採取法律行動，我們還將為球員提供法律援助。」意即球隊方面不排除為此採取法律行動，卡拉卡斯也是哥倫比亞女足國腳級人物。

事件在歐洲足壇發酵起來，萊昂隨也透過球隊發出最新聲明，包括三個重點，「並沒有侵犯對手隱私處，這只是比賽的一部分，絕非故意動作。」、「任何情況，我都不會摸對手隱私處。」、「卡拉卡斯受到網路騷擾，與我無關。」萊昂最後還說，這些事情只是用來損害我的名譽，說明我們現在處境艱難。

DECLARACIÓ DE LA NOSTRA

JUGADORA MARÍA PILAR LEÓN pic.twitter.com/IuVhdJNfB5 — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) February 10, 2025