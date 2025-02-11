全運會／雲林地主隊培訓選手獎助金全國最高 目標拿20面金牌

雲林縣承辦今年全國運動會，為爭取地主隊最佳成績，2022年起擬定績優運動選手奪牌培訓獎助金計畫，補助金額全國最高，目前每月提供52名選手獎助金，每月發出70萬元，目標要在今年全運會奪下20面金牌。

雲林縣在2023年全運會中拿下3金11銀10銅成績，今年承辦全國運動會，為爭取地主隊最佳成績，縣府早在2022年就啟動績優運動選手奪牌培訓獎助金計畫，補助2021年起曾在全運會奪得前三名的績優選手，及經評選通過的潛力培訓選手。

教育處表示，績優選手個人項目第一名每人每月補助2.5萬元、第二名1.8萬元、第三名1.5萬元，團體項目或接力賽第一名每人每月1.8萬元、第二名1.2萬元、第三名1萬元，但田徑及游泳接力項目依個人項目基準發放。潛力培訓選手每人每月8千元，團體項目或接力賽每人每月6千元。

教育處指出，該項奪牌獎助金為全國最高，以個人金牌為例，雲林縣補助2.5萬元，其次是台北市2.2萬元，目前績優運動選手有36人獲得補助，潛力培訓選手有16人，每月發出70萬元獎助金。

教育處長邱孝文表示，運動選手培訓非一朝一夕，雲林縣珍惜優秀人才，除持續優化訓練環境及設施，也不斷完善教練及選手獎助制度，希望今年在全運會上能夠看到雲林縣選手大放異彩，目標拿下20面金牌，包括田徑、羽球、軟網、舉重、霹靂舞、射擊都是重點奪牌項目。