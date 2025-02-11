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亞冬運／男子冰球收首勝 隊長：珍惜與強隊交手經驗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
中華隊擊敗泰國隊奪下今年亞冬運首勝。圖／中華奧會提供
中華隊擊敗泰國隊奪下今年亞冬運首勝。圖／中華奧會提供

一掃前四場輸球的陰霾，我國男子冰球代表隊在2025哈爾濱亞洲冬季運動會分組賽終於開胡，今天對陣泰國隊在第二節攻進兩球，第三節再添保險分，終場以3：1收下勝利，拿下本屆賽事首勝。

中華隊本次和日本、南韓、哈薩克、中國大陸、泰國同在A組，隊長林宏儒表示，前四場面對世界排名較高的隊伍，中華隊的戰術設定就是盡可能縮小比分差距，並確實執行教練教練準備的戰術，目標就是為了贏下對泰國的比賽，他說：「這場一開始大家有些緊張，畢竟雙方實力相近，還好第二節我們有調整過來，很開心能贏下這場勝利，對我們明天的比賽很有幫助。」

中華隊在第23分鐘由張瀚元率先突破僵局，隨後文培安在第30分鐘再進一球，第45分鐘，林宥辰再度攻破對方大門，將領先優勢再擴大，終場以3：1笑納首勝。中華隊在分組賽階段戰績1勝4敗，排名分組第5名，A組6隊都會晉級明天8強賽。

中華隊在分組賽前4場共計失球51顆，面對哈薩克更以0：17吞敗，林宏儒作為亞冬運三屆元老，分組賽前也鼓勵隊友，面對強隊就挑戰自己，畢竟平時很難和他們交手，以2017札幌亞冬運為例，當時中華隊在B組，完全與A組強隊無緣，「這是一次很好的機會，這幾年台灣的冰球也進步滿多的，雖然還是有一段差距，但努力看看能不能追到。」

前幾場面對大比數的落差，林宏儒表示，因為沒有什麼好失去的，也鼓勵隊友從防守做起起，再把握機會轉換成快攻，他說：「畢竟球員都相對年輕，在場上的每個經驗都很寶貴，對亞冬運後面的比賽和世界盃都會有幫助。」

中華隊 冰球

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