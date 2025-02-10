不滿國際奧會允許林郁婷和克莉芙參賽 國際拳總將提訴訟

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
我國拳擊女將林郁婷去年在巴黎奧運女子拳擊57公斤級賽事勇奪金牌。路透
我國拳擊女將林郁婷去年在巴黎奧運女子拳擊57公斤級賽事勇奪金牌。路透

美聯社報導，國際拳擊總會（IBA）10日表示，將在美國、法國和瑞士對國際奧委會（IOC）採取法律行動。IBA在聲明中說，IOC去年巴黎奧運期間，允許阿爾及利亞拳擊女將克莉芙（Imane Khelif）和台灣拳擊女將林郁婷參賽，「可作為提起刑事訴訟的理由」。

IBA在2023年主辦的世錦賽中，取消林郁婷和克莉芙的參賽資格，原因是兩人未通過性別檢測。不過，IOC在去年巴黎奧運期間為兩人發聲，稱他們受IBA武斷且倉促的裁定所累。林郁婷和克莉芙後來分別在巴黎奧運女子拳擊57公斤級、66公斤級摘下金牌。

美聯社指出，IBA援引美國總統川普5日簽署的行政命令，合理化其所提出的刑事訴訟。該行政命令禁止跨性別女性參加女子運動賽事。川普簽署命令時還再次暗示林郁婷和克莉芙「變性」。

IBA表示：「根據瑞士法律，任何對於參賽者構成安全風險的行為和不作為，都應受到調查，且可成為提起刑事訴訟的理由。」

IBA還補充，正在法國和美國提起類似的訴訟。他們也承諾提供女性拳手免費法律諮詢，以對IOC主席巴赫和其他IOC資深官員提出訴訟。

IBA主席克列姆列夫（Umar Kremlev）說：「美國總統川普下令禁止跨性別運動員參加女子體育賽事，證實國際拳擊總會努力保護女性運動誠信是正確的。」

CNN則指出，川普的說法不實，林郁婷和克莉芙從未「變性」，兩人出生時都被認定是女性，且從小到大都是以女性身分參賽。

阿爾及利亞拳擊女將克莉芙去年在巴黎奧運女子拳擊66公斤級賽事拿下金牌。路透
阿爾及利亞拳擊女將克莉芙去年在巴黎奧運女子拳擊66公斤級賽事拿下金牌。路透

巴黎奧運 美國 跨性別

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