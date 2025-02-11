雙北世壯運團體賽缺人 報名條件放寬

2025雙北世壯運將在5月17日登場，距報名截止倒數一周，已有3.4萬人報名，上月有20種運動項目報名未達5成，現已縮減至7種。新北體育局長洪玉玲說，近期盤點報名系統，發現許多團體賽沒報成功，多卡在找不到備位選手，因此改成達最低參賽人數即可報名。

世壯運本月17日截止報名，新北體育局說，現有138國、3萬4352人報名，目前三對三籃球賽、木球、滾球、路跑等賽事還有名額，57種運動項目有7種報名數未達5成，如田徑公路賽、水球、三對三籃球、曲棍球、帆船、拔河、橄欖球，多為團體競賽。

新北市議員黃淑君認為，團體賽報名不如預期，一部分是因報名費偏高，並非以組為單位，而是每人繳3600元，僅參加1項較吃虧，若報名是為拿到大禮包，誘因不高。黃也說，報名系統體驗不佳，民眾需先填寫一堆資料，成為世壯運選手後，再報名不同種類，最後才發現該項運動已額滿，盼市府改善系統。

新北市議員洪佳君則說，雖然參賽人數與以往相比已達標，不少人仍不知道雙北即將辦這場盛會，宣傳應下到基層，借助里長、區公所等力量更能接觸一般民眾。

世壯運現有3.4萬人報名，其中2.4萬人已繳報名費確定參賽，相比1月統計，報名未達5成的運動種類，已從20種縮減至7種。洪玉玲說，盤點報名系統後，發現團體賽沒報成功，多卡在找不到備位選手，因此改成最低參賽人數即可報名，如棒球原本需21人，現僅要最少9人便可完成報名。

洪坦言，運動消費習慣在台灣尚未盛行，世壯運報名費一人3600元，可參加3種類、7項目，平均單項報名費514元，相當划算，即便最後有運動種類報名不達5成，比賽仍會進行，待報名截止將適時調配賽制；最後一周報名宣傳，將對下屆主辦城市關西、香港及各縣市體育總會、體育社團積極邀請報名，提升各縣市選手參與率。

2025雙北世壯運執委會表示，分析報名情況，國內約2.5萬人、國外近9000人，雙北各超過7000人參與，將規畫30條官方推薦自由行遊程、30條團體旅遊販售遊程，鼓勵選手順道遊覽台灣山海美景及人文景點。