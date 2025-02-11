聽新聞
0:00 / 0:00

雙北世壯運團體賽缺人 報名條件放寬

聯合報／ 記者劉懿萱洪子凱／連線報導
新北市長侯友宜（右二）、台北市長蔣萬安（左二）體驗台灣人發明的木球運動，也是2025雙北世界壯年運動會運動項目之一。本報資料照片
新北市長侯友宜（右二）、台北市長蔣萬安（左二）體驗台灣人發明的木球運動，也是2025雙北世界壯年運動會運動項目之一。本報資料照片

2025雙北世壯運將在5月17日登場，距報名截止倒數一周，已有3.4萬人報名，上月有20種運動項目報名未達5成，現已縮減至7種。新北體育局長洪玉玲說，近期盤點報名系統，發現許多團體賽沒報成功，多卡在找不到備位選手，因此改成達最低參賽人數即可報名。

世壯運本月17日截止報名，新北體育局說，現有138國、3萬4352人報名，目前三對三籃球賽、木球、滾球、路跑等賽事還有名額，57種運動項目有7種報名數未達5成，如田徑公路賽、水球、三對三籃球、曲棍球、帆船、拔河、橄欖球，多為團體競賽。

新北市議員黃淑君認為，團體賽報名不如預期，一部分是因報名費偏高，並非以組為單位，而是每人繳3600元，僅參加1項較吃虧，若報名是為拿到大禮包，誘因不高。黃也說，報名系統體驗不佳，民眾需先填寫一堆資料，成為世壯運選手後，再報名不同種類，最後才發現該項運動已額滿，盼市府改善系統。

新北市議員洪佳君則說，雖然參賽人數與以往相比已達標，不少人仍不知道雙北即將辦這場盛會，宣傳應下到基層，借助里長、區公所等力量更能接觸一般民眾。

世壯運現有3.4萬人報名，其中2.4萬人已繳報名費確定參賽，相比1月統計，報名未達5成的運動種類，已從20種縮減至7種。洪玉玲說，盤點報名系統後，發現團體賽沒報成功，多卡在找不到備位選手，因此改成最低參賽人數即可報名，如棒球原本需21人，現僅要最少9人便可完成報名。

洪坦言，運動消費習慣在台灣尚未盛行，世壯運報名費一人3600元，可參加3種類、7項目，平均單項報名費514元，相當划算，即便最後有運動種類報名不達5成，比賽仍會進行，待報名截止將適時調配賽制；最後一周報名宣傳，將對下屆主辦城市關西、香港及各縣市體育總會、體育社團積極邀請報名，提升各縣市選手參與率。

2025雙北世壯運執委會表示，分析報名情況，國內約2.5萬人、國外近9000人，雙北各超過7000人參與，將規畫30條官方推薦自由行遊程、30條團體旅遊販售遊程，鼓勵選手順道遊覽台灣山海美景及人文景點。

運動 體育

延伸閱讀

世壯運7項報名未達5成 盤點發現「1原因」放寬報名條件

新北增公益設施項目 洩這三區將有第二座國民運動中心

翁曉玲主任疑偷拍引爭議 新北民代批「誰來保護被害人」

板殯說明會衝突未平另一波又起 從藍營內戰變藍綠駁火

相關新聞

不滿國際奧會允許林郁婷和克莉芙參賽 國際拳總將提訴訟

美聯社報導，國際拳擊總會（IBA）10日表示，將在美國、法國和瑞士對國際奧委會（IOC）採取法律行動。IBA在聲明中說，...

雙北世壯運團體賽缺人 報名條件放寬

2025雙北世壯運將在5月17日登場，距報名截止倒數一周，已有3.4萬人報名，上月有20種運動項目報名未達5成，現已縮減...

25地區350位好手參賽 國標舞亞巡賽228小巨蛋登場 

2025國標舞亞巡賽將在2月28日台北小巨蛋舉行，是台灣規模最盛大、賽事等級最高的國標舞正式公開賽事，由台北市政府體育局...

世壯運7項報名未達5成 盤點發現「1原因」放寬報名條件

2025雙北世壯運將在5月17日登場，報名進入倒數一周，現已有3.4萬人報名，相比1月統計，有20種運動種類報名未達5成...

高球／俞俊安穩扎穩打！鳳凰城公開賽並列16創本季新高

台灣旅美高球好手俞俊安在本週的PGA鳳凰城公開賽表現出色，最終以總桿273桿（低於標準桿11桿）獲得並列第16名，創下本賽季最佳成績。比利時選手德特里（Thomas Detry）以總桿260桿奪冠。

超級盃／川普看好酋長3連霸 結果遭老鷹痛擊18分打臉

第59屆超級盃在台灣時間2月10日於紐奧良凱薩超級巨蛋（Caesars Superdome） 盛大登場，最終費城老鷹以40比18大勝堪薩斯酋長，成功復仇，摘下隊史第二座超級盃冠軍。 比賽從開局便

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。