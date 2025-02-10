25地區350位好手參賽 國標舞亞巡賽228小巨蛋登場 

2025國標舞亞巡賽將在2月28日台北小巨蛋舉行，是台灣規模最盛大、賽事等級最高的國標舞正式公開賽事，由台北市政府體育局及社團法人中華民國國際運動舞蹈發展協會共同主辦，來自25個國家及地區，共約350位世界級好手來台參賽朝聖，主辦單位安排各式好禮活動，歡迎大家前來觀賽抽好禮。

國標舞亞巡賽為世界唯一的國標舞巡迴賽，今年第14次在台北舉辦，也是台灣規模最盛大、賽事等級最高的國標舞正式公開賽事。有來自台灣、澳洲、加拿大、中國大陸、愛沙尼亞、德國、冰島、義大利、日本、立陶宛、馬來西亞、菲律賓、波蘭、俄羅斯、新加坡、西班牙、斯洛維尼亞、南韓、泰國、烏克蘭、英國、挪威、哈薩克、美國及香港特別行政區等約350位世界級好手來台參賽朝聖，25個國家及地區的舞林高手加上全台500位選手報名，總計有近千名選手將以舞技撼動台灣，爭取約330萬元高額總獎金。

台北市體育局局長王泓翔親自出席記者會，他致詞表示，「此賽事讓台灣與國際緊密接軌，充分展現台灣國標舞的實力與魅力，意義深遠，也期待能有更多市民前來支持與觀賞精彩比賽。2025年雙北世壯運將於5月盛大舉行，報名截止日為2/17，歡迎只要年滿30歲之市民，歡迎一起共襄盛舉參賽。」

社團法人中華民國國際運動舞蹈發展協會劉順益理事長也透露，「今年除了精彩賽事之外，更有新突破，將主場地轉換方向，並邀請10人樂團，將有更磅礡的現場樂團演出，讓現場觀眾有全新的觀賽視野，以及體驗不同以往的舞蹈競賽結合音樂之饗宴。」

運動舞蹈發展協會秘書長陳媦娟也說明今年為了響應ESG環保愛地球，所有賽事拍照背板、指示看板等，就連今天賽前記者會上的製作物都以瓦楞紙製作，更利於回收再應用，以實際行動支持環保。

記者會邀請到國內不同年齡層的優秀舞者出席小露精湛舞技一番，包括台灣的職業拉丁全國冠軍陳楊奕與高聖玟、職業摩登全國冠軍林長宏與李文萱等人，本賽事主辦單位規劃多項好禮，觀眾進場憑票券可領取百元抵用券（可換水及購物）及攤位闖關及抽獎活動等，頭獎為瑞康屋提供之高級鍋具價值約1萬7000元，另安排了6對世界國標舞巨星進行答謝演出，敬請現場觀眾與舞者High到最後，一起感受這場精采絕倫的國際盛事。