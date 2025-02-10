世壯運7項報名未達5成 盤點發現「1原因」放寬報名條件

2025雙北世壯運將在5月17日登場，報名進入倒數一周，現已有3.4萬人報名，相比1月統計，有20種運動種類報名未達5成，現已縮減至7種。新北體育局長洪玉玲說，近期盤點報名系統，發覺團體賽沒報成功，多卡在找不到備位選手，因此改成最低參賽人數即可完成報名。

世壯運將在17日截止報名，新北體育局說，現有138國、3萬4352人報名，目前3對3籃球賽、木球、滾球、路跑等賽事還有名額，而57種運動項目，有7種報名人數未達5成，如田徑公路賽、水球、3對3籃球、曲棍球、帆船、拔河、橄欖球，多為團體競賽。

新北市議員黃淑君認為，團體賽報名不如預期，一部分是因高額報名費，並非以組為單位，而是每人繳3600元，僅參加一項運動較吃虧，若報名費是為了拿到大禮包，誘因不高。此外，黃也批評，報名系統體驗不佳，民眾需先填寫一堆資料，成為世壯運選手後，再報名不同種類的運動，最後才發現該項運動已額滿，盼市府改善系統。

新北市議員洪佳君則說，雖然參賽人數跟以往相比已達標，但還是有不少人，不知道雙北即將辦這場盛會，認為宣傳應下到基層，如借助里長、區公所更能接觸一般民眾。

世壯運現有3.4萬人報名，其中2.4萬人已繳報名費確定參賽，相比1月統計，報名未達5成的運動種類，已從20種縮減至7種。洪玉玲說，盤點報名系統後，發覺團體賽沒報成功，多卡在找不到備位選手，因此改成最低參賽人數即可報名，比如棒球原本需21人，現僅需參賽最低人數9人便可完成報名。

洪坦言，運動消費習慣在台灣尚未盛行，但世壯運報名一人3600元，可參加3種類、7項目，平均單項報名費514元，是划算的選擇，就算有運動種類報名不達5成，比賽仍會進行，待報名截止將適時調配賽制；最後一周報名宣傳，將對下屆主辦城市關西、香港以及各縣市體育總會、體育社團積極邀請報名，提升各縣市選手參與率。