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高球／俞俊安穩扎穩打！鳳凰城公開賽並列16創本季新高

聯合新聞網／ 綜合外電報導
俞俊安。 美聯社
俞俊安。 美聯社

台灣旅美高球好手俞俊安在本週的PGA鳳凰城公開賽表現出色，最終以總桿273桿（低於標準桿11桿）獲得並列第16名，創下本賽季最佳成績。比利時選手德特里（Thomas Detry）以總桿260桿奪冠。

德特里。 美聯社
德特里。 美聯社

俞俊安在本賽季已參加5場比賽，其中3場成功晉級。本週首輪他打出71桿，之後兩輪分別繳出67桿和68桿，排名逐漸上升。在最後一輪，他抓下4鳥，未吞下柏忌，以67桿完賽，總成績達到273桿，並列第16名。

另一位台灣好手潘政琮也參加了本次比賽。前三輪他分別打出72桿、66桿和73桿。在最後一輪中，潘政琮上演「獵鷹秀」，抓下1老鷹和4鳥，但也吞下4個柏忌，最終以69桿完賽，總成績為280桿，位居並列第57名。

潘政琮。 美聯社
潘政琮。 美聯社

值得一提的是，俞俊安在2024年10月的山德森錦標賽（Sanderson Farms Championship）中，通過延長賽奪得個人首座PGA巡迴賽冠軍，成為台灣史上第三位在PGA奪冠的球員。而潘政琮則在2019年的RBC傳承賽中奪冠，結束了台灣選手在美巡賽長達32年的冠軍荒。

兩位選手的持續優異表現，展現了台灣高爾夫球員在國際賽場上的競爭力，令人期待他們未來的精彩表現。

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