超級盃／川普看好酋長3連霸 結果遭老鷹痛擊18分打臉

第59屆超級盃在台灣時間2月10日於紐奧良凱薩超級巨蛋（Caesars Superdome） 盛大登場，最終費城老鷹以40比18大勝堪薩斯酋長，成功復仇，摘下隊史第二座超級盃冠軍。

比賽從開局便呈現一面倒的局勢，老鷹隊防守強勢壓制，上半場讓酋長完全得不到分數，四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）整場陷入苦戰，無法突破對手防線，遭美媒形容為「職業生涯最慘一役」。相較於去年酋長隊奪冠的輝煌時刻，今年的失利令人錯愕。

值得關注的是，這場比賽吸引了美國總統川普（Donald Trump）親臨現場觀戰，他成為史上首位現場觀看超級盃的在位總統。賽前川普接受《福斯新聞》訪問時大膽預測：「我認為酋長會奪冠，馬霍姆斯是名偉大的四分衛，他的妻子還是我的粉絲！」然而最終結果與他的預測大相逕庭，老鷹隊以壓倒性勝利打破酋長奪冠夢。

馬霍姆斯。 路透社

酋長隊的明星近端鋒凱爾西（Travis Kelce）這場比賽同樣吸引目光，因為他的女友、流行天后泰勒絲（Taylor Swift）也現身支持。然而，泰勒絲與川普在政治立場上截然不同，兩人在過去甚至曾隔空交火，這次卻不約而同站在同一陣線支持酋長隊，成為場邊另類話題。

凱爾西。 路透社

這場比賽也讓外界開始討論酋長的未來規劃，美媒甚至推測，如果這是凱爾西的最後一場比賽，那將成為生涯最苦澀的結局。對於老鷹來說，這場勝利不僅是對三年前失利的雪恥，更象徵著他們的強勢回歸，展望下一個時代的爭霸之路。