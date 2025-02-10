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超級盃／中場秀肯卓克拉瑪高唱Not Like Us 全場沸騰

中央社／ 紐奧良9日綜合外電報導
超級中場表演，肯卓克拉瑪高唱Not Like Us。 美聯社
超級中場表演，肯卓克拉瑪高唱Not Like Us。 美聯社

饒舌歌手肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）今天在職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽超級盃中場演出，一首葛萊美獎得獎歌曲Not Like Us，滿場觀眾和世界各地球迷聽得如癡如醉。

路透社報導，在紐奧良凱撒超級巨蛋（CaesarsSuperdome），肯卓克拉瑪由戴著高頂禮帽、扮成山姆大叔的知名影星山繆傑克森（Samuel L. Jackson）介紹出場。

現年37歲的肯卓克拉瑪演唱了Squabble Up、DNA等熱門歌曲之後，他告訴一群女舞者，「我想唱他們最愛的歌，可是你們知道的，有人會告我」。此時背景出現Not Like Us幾個音，但肯卓克拉瑪轉而與R&B歌手SZA合唱了Luther。

Not Like Us是肯卓克拉瑪回擊與加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）之間爭執所誕生的嘲諷作品，先前有人猜測他可能不會在超級盃中場演唱這首歌。

德瑞克對環球音樂集團（Universal Music Group）提起誹謗訴訟，因為他說，這首歌錯誤指控他是戀童癖者，讓他和他的家人處於危險之中。

肯卓克拉瑪最後還是唱了這首歌，但他略去「戀童癖者」這個詞，以尖叫聲代替。

一週前，Not Like Us贏得最佳年度唱片和最佳年度歌曲等5項葛萊美獎。

NFL 傑克森 超級盃

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