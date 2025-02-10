超級盃／史上最高持球推進碼數 老鷹四分衛赫茲狂寫紀錄

今年職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽，費城老鷹四分衛赫茲（Jalen Hurts）率隊斬斷堪薩斯市酋長3連霸夢想，不但為全隊拿下第2座超級盃，也獲選為MVP。

赫茲今天帶領老鷹以40比22擊敗酋長拿下第59屆超級盃，他在酋長自詡的防守下表現出色，22次傳球有17次成功，傳球距離達221碼，同時也有2次達陣，被攔截1次。

費城老鷹四分衛赫茲獲選為MVP。 路透社

官網報導指出，赫茲今晚表現傑出，除了傳球攻擊之外，自己也跑出72碼，並以老鷹著名的四分衛短碼強攻，也就是進攻組在四分衛身後協推四分衛強行前進，完成了本場比賽第1次達陣。

赫茲這場比賽跑出的72碼，創下超級盃史上四分衛最高的持球推進碼數。這項紀錄原先是他在2023年的第57屆創下，當時他跑出70碼。

費城老鷹四分衛赫茲表現力壓馬霍姆斯。 路透社

26歲的赫茲今天也成為史上第5位在多屆超級盃比賽中，持球跑出50碼以上，並有1次以上達陣紀錄的球員。