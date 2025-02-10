快訊

台積電公布1月營收逾2,932億 罕見聲明地震損失53億影響首季財測

傳韓國瑜向綠營抱怨他「現在很大喔」 傅崐萁批綠搞兩面手法

租屋族有福了！北市推「租金地圖」 2萬棟建物可查

超級盃／老鷹四分衛赫茲奪下MVP 酋長馬霍姆斯挑戰第4冠落空

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
費城老鷹26歲四分衛赫茲獲選超級盃MVP。 路透社
費城老鷹26歲四分衛赫茲獲選超級盃MVP。 路透社

費城老鷹隊今天在第59屆NFL美式足球超級盃一路領先，以40：22擊敗堪薩斯市酋長隊，繼2018年後再嘗封王滋味，26歲四分衛赫茲（Jalen Hurts）賽後獲選MVP，他說：「上帝是仁慈的，如果沒有隊友，我不可能來到這裡。」

老鷹今天開賽一路保持領先，直到第3節最後34秒才讓酋長破蛋，比賽還沒結束前，球員已在邊前慶功；赫茲開心表示，全隊為了超級盃付出極大努力和決心，這是一場精采的比賽。

費城老鷹26歲四分衛赫茲獲選超級盃MVP。 美聯社
費城老鷹26歲四分衛赫茲獲選超級盃MVP。 美聯社

赫茲傳球22次有17次成功，全場傳出221碼、兩次傳球達陣，還包辦1次衝跑達陣，成為NFL單一季後賽首位至少5次傳球達陣、5次衝跑達陣的球員。

酋長明星四分衛馬霍姆斯挑戰個人第4座超級盃失利，酋長無法成為史上第1支超級盃3連霸的球隊。 法新社
酋長明星四分衛馬霍姆斯挑戰個人第4座超級盃失利，酋長無法成為史上第1支超級盃3連霸的球隊。 法新社

酋長近6年5次挺進超級盃，明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）今天前兩節被抄截兩次，傳球成功率不如赫茲，32次有21次成功，全場傳出257碼、3次傳球達陣，挑戰個人第4座超級盃失利，酋長無法成為史上第1支超級盃3連霸的球隊。

酋長明星四分衛馬霍姆斯挑戰個人第4座超級盃失利，酋長無法成為史上第1支超級盃3連霸的球隊。 法新社
酋長明星四分衛馬霍姆斯挑戰個人第4座超級盃失利，酋長無法成為史上第1支超級盃3連霸的球隊。 法新社

費城老鷹26歲四分衛赫茲。 美聯社
費城老鷹26歲四分衛赫茲。 美聯社

延伸閱讀

超級盃／獨家分析：酋長超強防守拚3連霸 老鷹進化要復仇

影／川普嘲笑泰勒絲看超級盃「被狠噓」！Po影片曝天后尷尬瞬間

超級盃／費城人球星哈波展現兄弟之愛 原是牛仔球迷開心老鷹封王

超級盃／老鷹主宰戰場復仇封王 酋長挑戰空前3連霸失利

相關新聞

超級盃／老鷹主宰戰場復仇封王 酋長挑戰空前3連霸失利

倍受矚目的第59屆NFL美式足球超級盃今天點燃戰火，費城老鷹隊主宰戰場，踢完前兩節已經大幅領先24分，一路保持優勢以40...

超級盃／川普、泰勒絲「同場」觀戰 梅西現身吸引目光

2025年第59屆超級盃於台灣時間10日上午7時在紐奧良凱撒超級巨蛋正式點燃戰火，這場備受矚目的賽事再度吸引全美目光。 堪薩斯城酋長隊在當家四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes

超級盃／老鷹四分衛赫茲奪下MVP 酋長馬霍姆斯挑戰第4冠落空

費城老鷹隊今天在第59屆NFL美式足球超級盃一路領先，以40：22擊敗堪薩斯市酋長隊，繼2018年後再嘗封王滋味，26歲...

路跑／中國大陸選手參加香港馬拉松賽 爆出代跑疑雲

香港「渣打馬拉松」昨天舉行，全城矚目，但比賽卻傳出中國大陸選手「代跑」疑雲

高球／PGA鳳凰城公開賽 俞俊安獲第16名本季最佳

台灣職業高爾夫好手俞俊安今天在PGA鳳凰城公開賽最終回合，以4博蒂、0柏忌的完美表現繳出67桿，並以4天低於標準11桿的...

亞冬運／香港冰球隊遭士庫曼隊襲擊 港方強烈譴責

在昨天舉行的哈爾濱亞洲冬季運動會上，香港冰球隊以5比1擊敗中亞國家土庫曼隊之後，港隊球員突然遭對方球員襲擊，有兩人受傷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。