超級盃／老鷹四分衛赫茲奪下MVP 酋長馬霍姆斯挑戰第4冠落空
費城老鷹隊今天在第59屆NFL美式足球超級盃一路領先，以40：22擊敗堪薩斯市酋長隊，繼2018年後再嘗封王滋味，26歲四分衛赫茲（Jalen Hurts）賽後獲選MVP，他說：「上帝是仁慈的，如果沒有隊友，我不可能來到這裡。」
老鷹今天開賽一路保持領先，直到第3節最後34秒才讓酋長破蛋，比賽還沒結束前，球員已在邊前慶功；赫茲開心表示，全隊為了超級盃付出極大努力和決心，這是一場精采的比賽。
赫茲傳球22次有17次成功，全場傳出221碼、兩次傳球達陣，還包辦1次衝跑達陣，成為NFL單一季後賽首位至少5次傳球達陣、5次衝跑達陣的球員。
酋長近6年5次挺進超級盃，明星四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）今天前兩節被抄截兩次，傳球成功率不如赫茲，32次有21次成功，全場傳出257碼、3次傳球達陣，挑戰個人第4座超級盃失利，酋長無法成為史上第1支超級盃3連霸的球隊。
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