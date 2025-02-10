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超級盃／費城人球星哈波展現兄弟之愛 原是牛仔球迷開心老鷹封王

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大聯盟費城人隊球星哈波看著老鷹完成奪冠心願。 美聯社
大聯盟費城人隊球星哈波看著老鷹完成奪冠心願。 美聯社

費城老鷹隊今天在第59屆NFL美式足球超級盃封王，以40：22擊敗堪薩斯市酋長隊，奪下隊史第2座超級盃，大聯盟費城人隊球星哈波（Bryce Harper）賽前和隊友特別錄下影片展現「兄弟之愛」，最後也看著老鷹完成奪冠心願。

費城人下周就要展開春訓，全隊都很關注超級盃大戲，內野手史托特（Bryson Stott） 在影片中第一個露面，特別戴上美式足球頭盔，賣力為老鷹加油，強調全隊都會支持。

兩屆國聯MVP哈波也說，希望老鷹球員好好享受超級盃，找到比賽的樂趣，也要帶回冠軍。

費城人隊球星哈波展現「費城之愛」。圖截自X
費城人隊球星哈波展現「費城之愛」。圖截自X

哈波不諱言，以前是達拉斯牛仔隊的球迷，正是老鷹在NFL的強敵，但2019年從國民隊跳槽費城人後，都會支持同屬費城的老鷹。

老鷹前年在超級盃不敵酋長，3年內二度對決完成復仇，費城人本季最大目標是隊史第3座世界大賽，前兩次封王分別是1980、2008年；這支國聯老牌球隊從2009年起晉級季後賽6次，2009、2022年世界大賽爭冠失利，分別輸給洋基、太空人隊。

費城人 費城老鷹 超級盃

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