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路跑／中國大陸選手參加香港馬拉松賽 爆出代跑疑雲

中央社／ 香港10日電
2月9日，香港馬拉松在寒冷天氣下舉行。 香港渣打馬拉松作為香港最多人參與的年度體壇盛事，吸引超過7萬名本地及海外跑手。 香港中通社
2月9日，香港馬拉松在寒冷天氣下舉行。 香港渣打馬拉松作為香港最多人參與的年度體壇盛事，吸引超過7萬名本地及海外跑手。 香港中通社

香港「渣打馬拉松」昨天舉行，全城矚目，但比賽卻傳出中國大陸選手「代跑」疑雲。

渣打香港馬拉松簡稱「渣馬」，由香港田徑總會主辦，自1997年至今由渣打銀行冠名贊助，是香港年度大型公路長跑比賽，每年舉辦都成為全城矚目的盛事。

2月9日，香港渣打馬拉松各項賽事於清晨6時陸續開跑。有參加賽事的跑手表示，天氣沒有預期般寒冷，大約13度的溫度很適合跑馬拉松，現場氣氛亦很熱烈。 香港中通社
2月9日，香港渣打馬拉松各項賽事於清晨6時陸續開跑。有參加賽事的跑手表示，天氣沒有預期般寒冷，大約13度的溫度很適合跑馬拉松，現場氣氛亦很熱烈。 香港中通社

賽事昨天清晨舉行，有7萬多人報名參加，最早開跑的賽事為男、女子10公里挑戰組，以及半馬拉松挑戰組，當中男子組卻出現罕見調轉號碼布事件。

綜合主辦大會的公布和媒體的報導，在10公里賽事中，中國大陸選手劉艾岩和徐國歌率先跑出，取得第2名的徐國歌在賽後更獲大會安排接受媒體訪問，並登上頒獎台領獎。

香港渣打馬拉松為香港最多人參與的年度體壇盛事，吸引超過7萬名本地及海外跑手。 香港中通社
香港渣打馬拉松為香港最多人參與的年度體壇盛事，吸引超過7萬名本地及海外跑手。 香港中通社

但大會核對身分時，卻發現徐國歌的號碼布編號為「40083」，在紀錄上屬於同組第6名衝線的大陸選手藍捷懷；而藍捷懷的號碼布編號為「40086」，恰好登記在徐國歌名下，即意味兩人互調了號碼布。

同樣情況也出現在男子半馬賽，頭兩名衝線的中國大陸跑手賀應兵和孫曉陽領獎後，大會方面核對身分時揭發他們也調轉了號碼布。

事發後，田總宣布取消4人的資格，即賀應兵、孫曉陽和徐國歌的獎項被褫奪，兩項賽事的排名立即更新，10公里賽前3名分別是劉艾岩、黃子圖和謝俊賢；半馬冠亞季軍則由林穎璋、黃冠衡和黃啟樂補上。

香港馬拉松在寒冷天氣下舉行。 香港中通社
香港馬拉松在寒冷天氣下舉行。 香港中通社

中國大陸各地近年舉辦的馬拉松比賽經常出現問題，包括「代跑」，以致在香港發生的這起事件令外界質疑是否涉及「代跑」。

但有報導指出，涉事的4名大陸選手來自同一個跑步單位，由相同經紀人統籌，田總日前先是將號碼布發給經紀人，再由經紀人交給選手，過程中不排除調換了號碼布的可能性。

田總向媒體表示，目前並未決定是否採取懲罰行動，需要掌握更多資料後再作決定。

田徑

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