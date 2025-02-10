快訊

NCC「750元之亂」民進黨團急赴政院反映民意 沈伯洋曝協調2解方

1月Gogoro賣不到千台 電動機車銷售慘烈超乎市場預期？

威力彩飆10.8億！今4生肖財運旺 這樣做有機會當富翁

聽新聞
0:00 / 0:00

超級盃／老鷹主宰戰場復仇封王 酋長挑戰空前3連霸失利

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
費城老鷹甜蜜復仇。 法新社
費城老鷹甜蜜復仇。 法新社

倍受矚目的第59屆NFL美式足球超級盃今天點燃戰火，費城老鷹隊主宰戰場，踢完前兩節已經大幅領先24分，一路保持優勢以40：22擊敗堪薩斯市酋長隊，奪下隊史第2座超級盃，酋長無緣成為史上首支3連霸球隊。

本屆超級盃在紐奧良凱撒超級巨蛋進行，推算湧進大約76000人觀戰，美國總統川普（Donald Trump）成為首位親臨超級盃的現任總統，足球天王梅西（Lionel Messi）、流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）也到場參與盛會。

費城老鷹封王。 美聯社
費城老鷹封王。 美聯社

老鷹四分衛赫茲（Jalen Hurts）在第1節還剩6分15秒時，在達陣區前1碼衝跑推進，幫助球隊率先得分，艾利亞特（Jake Elliott）加踢成功，以7：0領先。

老鷹第2節火力全開，艾利亞特踢球追加3分，德吉恩（Cooper DeJean）抄截酋長四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）傳球後，自己衝跑達陣；接著還剩1分35秒時，赫茲傳球12碼給布朗（A.J. Brown）達陣，老鷹一共攻下17分，拉大比數差距。

老鷹攻擊火力不斷，第3節艾利亞特踢球、赫茲傳球46碼給史密斯（DeVonta Smith）達陣，拉大到34：0領先；酋長直到最後34秒終於開張，馬霍姆斯傳球24碼給渥錫（Xavier Worthy）攻下6分。

費城老鷹睽違7年再次登頂。 美聯社
費城老鷹睽違7年再次登頂。 美聯社

酋長大勢已去，比賽進入最後一節，老鷹再靠艾利亞特兩次踢球攻下6分，團隊得分達到40分；馬霍姆斯在終場前2分54秒、1分48兩度傳球達陣，這兩波攻勢追回16分，老鷹終場仍以18分之差獲勝。

老鷹前年在超級盃以35：38不敵酋長，挑戰隊史第2冠失利，今年以壓倒性優勢復仇成功，繼2018年第52屆超級盃擊敗超級四分衛布雷迪（Tom Brady）領軍的新英格蘭愛國者隊後，暌違7年再嘗超級盃封王滋味。

酋長近6年5次挺進超級盃，也是史上第4支連續3年在超級盃亮相的球隊，馬霍姆斯前兩節被抄截兩次，全場傳球成功率不佳，挑戰個人第4座超級盃失利，酋長未能奪下隊史第5冠。

王牌四分衛赫茲(左)與馬霍姆斯賽後致意。 路透社
王牌四分衛赫茲(左)與馬霍姆斯賽後致意。 路透社

NFL史上共有8隊完成超級盃2連霸，包括綠灣包裝工、邁阿密海豚、匹茲堡鋼人、舊金山49人、達拉斯牛仔、丹佛野馬、愛國者、酋長；其中包裝工在1966年奪下NFL冠軍，1967年首屆超級盃開踢後連續兩屆封王，仍是NFL成立105年來，唯一連續3年奪冠的隊伍。

費城老鷹甜蜜復仇 路透社
費城老鷹甜蜜復仇 路透社

老鷹復仇成功。 路透社
老鷹復仇成功。 路透社

延伸閱讀

超級盃／獨家分析：酋長超強防守拚3連霸 老鷹進化要復仇

超級盃／費城老鷹復仇之旅大幅領先 酋長三連霸美夢恐終結

超級盃／美國總統川普觀戰寫歷史 現場噓聲歡呼聲參半

超級盃／川普、泰勒絲「同場」觀戰 梅西現身吸引目光

相關新聞

超級盃／老鷹主宰戰場復仇封王 酋長挑戰空前3連霸失利

倍受矚目的第59屆NFL美式足球超級盃今天點燃戰火，費城老鷹隊主宰戰場，踢完前兩節已經大幅領先24分，一路保持優勢以40...

超級盃／川普、泰勒絲「同場」觀戰 梅西現身吸引目光

2025年第59屆超級盃於台灣時間10日上午7時在紐奧良凱撒超級巨蛋正式點燃戰火，這場備受矚目的賽事再度吸引全美目光。 堪薩斯城酋長隊在當家四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes

亞冬運／香港冰球隊遭士庫曼隊襲擊 港方強烈譴責

在昨天舉行的哈爾濱亞洲冬季運動會上，香港冰球隊以5比1擊敗中亞國家土庫曼隊之後，港隊球員突然遭對方球員襲擊，有兩人受傷，...

超級盃／費城老鷹復仇之旅大幅領先 酋長三連霸美夢恐終結

職業美式足球聯盟NFL今天進行年度冠軍戰，追求「超級盃」空前3連霸的堪薩斯市酋長上半場攻勢受阻，在老對手費城老鷹堅實防守...

超級盃／美國總統川普觀戰寫歷史 現場噓聲歡呼聲參半

職業美式足球聯盟NFL超級盃（Super Bowl）今天登場，尋求3連霸的堪薩斯市酋長和費城老鷹在美國總統川普、人氣歌手...

超級盃／重演2年前戲碼！老鷹盼雪恥 酋長力拚三連霸

職業美式足球聯盟NFL費城老鷹2年前在年度冠軍戰超級盃敗給堪薩斯酋長，歷經漫長等待，今天終於有機會一雪前恥，老鷹總教練希...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。