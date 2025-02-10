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亞冬運／香港冰球隊遭士庫曼隊襲擊 港方強烈譴責

中央社／ 香港10日電
香港冰球隊遭土庫曼蓄意攻擊。 新華社
香港冰球隊遭土庫曼蓄意攻擊。 新華社

在昨天舉行的哈爾濱亞洲冬季運動會上，香港冰球隊以5比1擊敗中亞國家土庫曼隊之後，港隊球員突然遭對方球員襲擊，有兩人受傷，港方對此表示強烈譴責，並與國際冰球總會、亞洲奧林匹克理事會和賽事統籌相關單位交涉。

中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）今天發表聲明表示，昨天亞冬會男子冰球C組香港與土庫曼的賽事結束後，港隊運動員在比賽場地被對方運動員「蓄意」襲擊受傷。

聲明表示，港協暨奧委會在事發後與香港冰球總會透過錄影片段了解整體情況，亞冬會香港代表團團長霍啟剛隨即向國際冰球總會、亞洲奧林匹克理事會和賽事統籌相關單位交涉，要求基於事實採取紀律行動，以維護所有參賽運動員的人身安全。

聲明表示，對於土庫曼運動員在賽事結束後蓄意襲擊港方球員，並導致球員受傷，港協暨奧委會已就相關行為要求籌委會作出必要懲處。

據指出，有兩名港隊球員遭襲擊受傷，經代表團醫生及當地醫院診斷後，並無大礙，情況穩定。

港協暨奧委會並表示：「對港隊運動員在事件中表現克制，堅守奧林匹克精神，引以為傲。」

另據新華社報導，這次比賽中，港隊以5比1擊敗土庫曼，兩隊賽後握手時爆發衝突，港隊多名球員倒地，土庫曼部分球員還圍毆倒地的港隊球員，衝突持續約一分鐘。

網上一些影片顯示，倒地港隊球員遭毆打時，港隊其他球員沒有集體回擊。

事發後，球證即場處罰3名土庫曼球員。

香港行政長官李家超昨天也在哈爾濱觀看亞冬會賽事，為參賽的香港運動員打氣。

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