超級盃／重演2年前戲碼 老鷹盼雪恥、酋長拚三連霸

職業美式足球聯盟NFL費城老鷹2年前在年度冠軍戰超級盃敗給堪薩斯酋長，歷經漫長等待，今天終於有機會一雪前恥，老鷹總教練希里亞尼稱隊員「求勝若飢」，已經準備就緒。

路透社報導，NFL第59屆超級盃（Super Bowl）今天將在路易斯安那州紐奧良（New Orleans）的凱撒超級巨蛋（Caesars Superdome）登場。

酋長隊2年前以38比35逆轉擊敗老鷹隊，贏得2023年第57屆超級盃。老鷹今天若奪勝，不僅能報當年一箭之仇，還可阻擋備受看好的酋長拿下空前三連霸。

老鷹隊昨天在豔陽下模擬訓練不到1小時，希里亞尼（Nick Sirianni）喊話要隊員放輕鬆，為今晚比賽養精蓄銳。

老鷹防守邊鋒葛蘭姆（Brandon Graham）因為三頭肌撕裂傷，去年11月起就沒出賽，但昨天老鷹把他移出傷兵名單，葛蘭姆將於今晚回歸上陣。

現年36歲老將葛蘭姆曾在第52屆超級盃第4節最後時刻，擒殺傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）並導致他掉球，助老鷹擊敗新英格蘭愛國者奪冠，堪稱那屆超級盃的英雄。

酋長隊昨天也進行短暫模擬訓練，總教練瑞德（Andy Reid）說他很滿意隊員的備戰狀況，還稱訓練是為了確保隊員熟練比賽戰術，期盼他們在比賽時發揮高水準表現。

酋長2024賽季例行賽戰績15勝2負，以美國美式足球聯會第1種子之姿進入季後賽後，在美聯冠軍戰以32比29擊倒水牛城比爾。酋長隊的29歲當家四分衛馬霍姆斯（Patrick Mahomes）今天將挑戰生涯第4座超級盃。

老鷹本季例行賽戰績為14勝3負，以國家美式足球聯會第2種子之姿闖進季後賽，國聯冠軍戰則以55比23狂壓華盛頓司令，這也是老鷹3年內第2次殺進超級盃。

酋長6個賽季內5度問鼎代表超級盃的龍巴迪獎盃（Vince Lombardi Trophy），大賽門票早已銷售一空，估計約可吸引7萬4000名觀眾湧入。

美國總統川普（Donald Trump）將與眾多貴賓及名人一同出席這場美國體壇重大盛事，成為史上首位親臨現場觀賞超級盃賽事的美國在位總統。流行音樂巨星泰勒絲（Taylor Swift）也會出席今年超級盃，她的男友是酋長隊球星凱爾西（Travis Kelce）。

今年超級盃中場秀將由嘻哈歌手肯卓克拉瑪（Kendrick Lamar）登台獻聲，他在2日晚間的葛萊美獎（Grammy Awards）頒獎典禮以Not Like Us勇奪最佳年度唱片和最佳年度歌曲獎項。