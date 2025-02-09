亞冬運／我首面獎牌 陳映竹滑冰奪銅

2025年亞洲冬季運動會前天在中國大陸哈爾濱開幕，在開幕賽典禮隔天，我國好手隨即傳來奪牌捷報，近年將重心轉往滑冰的滑輪溜冰好手陳映竹，在競速滑冰女子100公尺決賽以10秒51的成績拿下銅牌，也是我國參加八屆亞冬運的首面獎牌。

亞冬運受到疫情影響暌違8年再度舉辦，也是哈爾濱史上第二度承辦此賽事，我國自1990年第二屆首次派隊參賽以來，已連續8屆參與這項亞洲冬季運動盛會，今年共有67位選手將在5種運動競賽登場。

昨天登場的競速滑冰女子100公尺決賽，陳映竹被分在第7組第1道次與日本選手同組競速，最終她也滑出10秒51的佳績，一度暫居第1名，儘管在最後兩組登場後，陳映竹陸續遭到兩位南韓選手超車，但仍是以10秒51佳績拿下銅牌，與奪下金、銀牌的南韓選手李娜賢、金旼鮮僅有不到0.01秒差距。

過去曾在台北世大運、世錦賽以及世運會都曾拿下滑輪溜冰獎牌的陳映竹，在杭州亞運國手選拔失利後，決定將重心轉往滑冰並瞄準米蘭冬季奧運舞台。

對於首次參加亞冬運就為我國奪下歷史性的第一面獎牌，陳映竹表示，陸上和冰上的技術並不相同，怎麼掌握是關鍵。剛開始時，她也遭遇過成績卡關的低潮，不過在經歷過三場賽事的不如意後，決定放寬心境，反而得到理想成績，這個經驗也讓她學習很多。

在首個比賽項目就有所斬獲後，陳映竹本屆賽事還將參加競速滑冰女子500公尺與1000公尺兩項，其中女子500公尺將在今天中午12點登場，至於女子1000公尺則為11日進行。