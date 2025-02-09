桌球／大滿貫賽新加坡站 林昀儒、高承睿摘銀

以站上明年名古屋亞運頒獎台為目標，我國桌球好手林昀儒、高承睿在世界桌球大聯盟大滿貫賽新加坡站首度組成雙打出擊，並一路挺進到決賽，儘管昨天金牌戰以2：11、4：11、11：13不敵中國大陸強敵王楚欽／林詩棟，但拿下亞軍仍創下我國男雙在大滿貫賽事的最佳成績。

男單世界排名第12名的林昀儒過去雙打多與廖振珽、馮翊新搭檔出擊，至於高承睿則是在去年巴黎奧運與「桌球教父」莊智淵合拍，而近期兩人也決定以名古屋亞運為目標組成男雙，並在大滿貫賽新加坡站賽事首度攜手出擊。

在8強賽與4強賽連退第二種子日本組合戶上隼輔／篠塚大登以及法國組合多爾／布拉索後，林昀儒／高承睿昨天決賽則是碰上過去曾兩度奪下男雙冠軍的大陸球王王楚欽，以及與他首度合作的男單世界第2名林詩棟。

面對同樣是這次賽事第一次合拍，但單打世界排名前2名的頂尖組合，林昀儒／高承睿昨天在前兩局賽事中都居下風，以2：11、4：11讓對手搶先聽牌，第三局林昀儒／高承睿雖然率先取得兩個局點，但王楚欽／林詩棟不僅一一化解，最終還以13：11搶下勝利。

林昀儒／高承睿儘管無緣在合拍首站奪冠，但拿下亞軍也已創下我國男雙在此層級賽事最佳成績，也讓雙方未來繼續合作備受期待，高承睿說，這是他與林昀儒第一次合作，仍有不少東西需要磨合，但隨著比賽進行也變得越來越好，「能夠首次搭配就拿下亞軍很開心。」