亞冬運／轉戰滑冰2年奪銅 陳映竹：證明當初決定正確

懷抱著奧運夢的陳映竹，2年前從滑輪轉戰滑冰，秉持著超越自己信念，到今天站上哈爾濱亞洲冬季運動會頒獎台，奪得歷史性的銅牌，不僅離夢想更進一步，也證明當初決定是對的。

過去主戰場在滑輪溜冰的陳映竹，生涯累積6面世錦賽獎牌，但因奧運沒有滑輪項目，為了能站上運動員心中最高殿堂，她2023年正式將重心移往滑冰，朝2026冬季奧運目標邁進。

不過，想要挑戰冬季奧運這條路並不輕鬆，不僅滑冰動作要求更細緻，速度也更快。陳映竹接受中央社訪問時回憶起去年11月赴日本參加四大洲錦標賽，還遇到行李延遲2天才抵達，這次迎接在哈爾濱亞冬運首秀之前，又因加拿大大雪、航班取消，延後1天才抵達，讓她少了一天賽前訓練時間。

面對接踵而來的考驗，加上還需適應時差，陳映竹坦言，當然多少有點擔心，心情不太踏實，但只能設法調適，既然遇到了就要接受。

這次在亞冬運初體驗，陳映竹並未給自己設限，就像她常說的，想要挑戰、超越自己，雖然她今天抱持著平常心展開競速滑冰100公尺賽事，並滑出10秒51成績，但距離個人最佳成績，畢竟還有一段距離，在名次還未底定之前，心情不免有些忐忑。

直到大螢幕秀出成績，確定奪得銅牌那一刻，陳映竹一度不敢置信，她透露，看了大螢幕好幾眼，可能有30秒，最後才相信這是事實，雖然當下沒有哭，但是心裡其實很激動。

這面銅牌不僅是陳映竹轉戰滑冰後，首度在國際賽奪牌，還是我國在亞冬運史上首面獎牌，更是別具意義，對於即將在2月18日滿30歲的她，無疑是最棒的生日禮物。

陳映竹表示，獲得亞冬運銅牌，對她而言是很大的鼓舞，代表她可以勇敢追夢，更證明自己當初的決定是正確的。

不過，陳映竹沉浸在奪牌喜悅沒有太久，她下午再度投入訓練，為明天500公尺以及11日1000公尺賽事做準備，她期待，能發揮平時水準，希望有機會再度站上頒獎台。