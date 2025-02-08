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NFL／明星四分衛豪宅遭非法移民闖空門 嫌犯超囂張和贓物合影留念

聯合新聞網／ 綜合報導
孟加拉虎布洛的豪宅遭非法移民闖空門，而嫌犯不僅沒有悔意，還猖狂與贓物合照留念。 美聯社
孟加拉虎布洛的豪宅遭非法移民闖空門，而嫌犯不僅沒有悔意，還猖狂與贓物合照留念。 美聯社

孟加拉虎明星四分衛布洛（Joe Burrow）位於俄亥俄州的豪宅去年12月遭非法移民闖空門，損失財物近30萬美元（約台幣985萬），包含刻有布洛名字加上號碼縮寫的「JB9」鑽石項鍊。而嫌犯不僅沒有悔意，還猖狂與贓物進行合照留念。

根據美國檢方調查，這起案件與智利的非法入境竊盜集團有關，他們有計畫地鎖定目標，並選在保全換班時間進行結夥犯案。而照片裡的其中3位嫌犯在1月10日遭到逮捕，警察也在車上查獲布洛的失竊物。

布洛效力的孟加拉虎位於俄亥俄州的辛辛那提，美國聯邦調查也指出，該地目前竊盜集團肆虐，成為當地居民的大患。在嫌犯遭逮捕後，檢方也發出聲明，表示無論今天是否為職業運動員受害，追究違法者的犯罪證據都是必須，「今天是執法人員殺球得分的日子。」至於具有犯罪紀錄的非法移民會依照美國聯邦新政策，成為優先驅逐對象。

Burrow Joe NFL

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