全國體總支持運動部8月掛牌 葉政彥連任會長獲贊同

中華民國體育運動總會（簡稱全國體總）是我國民間體育團體最具代表性的聯合組織，今天召開第九屆第七次理監事聯席會議，除了對於總統賴清德重視國家體育政策推動、運動部8月掛牌成立擴編組織人力、增加體育預算等開創性事項，全體理監事一致形成共識，將聯結全國體育各界擁護支持並全力以赴，會長葉政彥也獲得全體理監一致贊同將支持他連任會長。

全國體總以推展全民體育運動、增進全民身心健康、提高運動競技水準為宗旨，會長葉政彥企業家出身，對體育運動懷抱高度熱忱，30多年來投身於體育事業，奉獻網球、藤球、田徑、桃園市體育會臺灣物理治療界及全國體總，全心付出，不遺餘力，廣獲各界好評，2024年榮聘總統府國策顧問。

全國體總今天召開第九屆第七次理監事聯席會議，表達對於總統賴清德體育政策推動、運動部掛牌成立擴編組織人力等全力支持。圖／全國體總提供

未來運動部成立，葉政彥多次表示全國體總將響應政府政策以推動全民健身營造樂活環境為重點，透過多樣化的體育活動和健康生活方式的推廣，鼓勵所有年齡層的民眾參與運動，養成規律運動習慣，讓運動成為生活的一部分，提升全民身體素質。全國體總將攜手各單項體育團體共同合作努力，讓體育運動繼續蓬勃發展，為社會帶來更多的健康與活力。

今天體育總會召開第7次理監事會議，全國體總副會長同時身為全國縣市體育會聯合總會理事長的鄭錦洲，有感全體理監事高度肯定會長葉政彥的付出與奉獻，提案擁護葉會長繼續連任下一屆會長，再次領導中華體總全體，並獲得全體理監事一致贊同。