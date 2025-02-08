桌球／林昀儒、高承睿大滿貫新加坡站摘銀 創最佳成績

世界桌球大聯盟（WTT）大滿貫賽新加坡站賽事，首度合拍的我國男雙組合林昀儒／高承睿今天在金牌戰遭遇強敵中國大陸林詩棟／王楚欽，最終以2：11、4：11、11：13敗下陣來，合拍首站以亞軍作收，但仍改寫我國男雙在大滿貫賽的最佳成績。

以名古屋亞運頒獎台為目標的林昀儒與高承睿，在本周首度組成男雙組合出征大滿貫新加坡站賽事，並且一路過關斬將，包括在8強賽擊敗第二種子的日本組合戶上隼輔／篠塚大登，4強則是拍退第五種子法國組合多爾（Esteban Dorr）／布拉索（Florian Bourrassaud），闖進到決賽後已創下我國男雙在大滿貫賽事的最佳成績。

今天的決賽林昀儒／高承睿則是對上大陸組合林詩棟／王楚欽，其中林昀儒昨天在男單8強賽就是不敵林詩棟，雙方今天再度碰頭實力強勁的大陸組合在比賽前段仍是展現壓倒性實力，在首局就以11：2率先拿下。

第二局前段林昀儒／高承睿雖然一度取得領先，但林詩棟／王楚欽局中一波反擊後超前比數，甚至將林昀儒／高承睿的分數定在4分，以11：4拿下第二局。

第三局台灣組合雖然一度落後，不過在5：5後連拿3分，並以10：8取得今天首次的局點，但卻遭到連續化解，還讓林詩棟／王楚欽反倒以13：11勝出，搶下冠軍，林昀儒／高承睿雖然屈居亞軍，但首度合拍就改寫我國男雙在大滿貫賽的紀錄，也算是有相當好的開局。

王楚欽也連續三年在新加坡站拿下男雙冠軍，賽後受訪時他說：「之前雙打取得一定成績，在雙打上無論是信心還是理解都還是比以往更好一些，配合林詩棟，他也是世界上最好選手，雖然是第一次配，隨著比賽進程，一定能找到得分方式和找到屬於我們風格。」