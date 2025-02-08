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亞冬運／陳映竹競速滑冰100公尺摘銅 我國史上首面獎牌
從滑輪溜冰跨足滑冰的我國好手陳映竹，今天在中國大陸哈爾濱舉行的2025亞洲冬季運動會競速滑冰女子100公尺決賽，以10秒51的成績拿下銅牌，也是我國參加亞冬運8屆以來的第一面獎牌。
陳映竹曾在台北世大運拿下滑輪溜冰2金、1銅，同年又在世界滑輪溜冰錦標賽拿下300公尺銀牌，近年將訓練重心轉往冬季運動的滑冰競速（大道），並在今年披上中華隊戰袍出征暌違8年再度舉辦的亞冬運。
而今天登場的競速滑冰女子100公尺決賽，陳映竹被分在第7組第1道次與日本選手同組競速，最終她也滑出10秒51的佳績一度暫居第1名，儘管在最後兩組登場後，陳映竹也陸續遭到兩位南韓選手超車，但仍是以10秒51的佳績拿下銅牌，與奪下金、銀牌的南韓選手僅有不到0.01秒的差距。
陳映竹這面獎牌也是我國代表團自1990年第二屆亞冬運派隊參賽以來，歷經八屆奪下的首面獎牌，而她接續還有女子500公尺與1000公尺賽事將登場，有望繼續為我國力拚獎牌。
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