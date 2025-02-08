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桌球／林高配今新加坡大滿貫男雙爭冠 寫新紀錄

聯合報／ 記者劉肇育／綜合報導
林昀儒／高承睿首度合拍就打進決賽！ 截圖自WTT官網
林昀儒／高承睿首度合拍就打進決賽！ 截圖自WTT官網

世界桌球職業大聯盟（ＷＴＴ）大滿貫賽新加坡站，本周首度合拍的我國男雙組合林昀儒高承睿，昨天四強賽面對世界排名第五名的法國組合多爾／布拉索，儘管一度遭到對手化解四個賽末點，但最終仍是以十一比八、十一比四、八比十一、十三比十一闖進到今天的決賽。

林昀儒與高承睿以明年名古屋亞運頒獎台為目標，在本周首度合拍組成男雙，在新加坡大滿貫賽一路晉級，先在十六強賽拍退地主組合，八強賽碰上世界排名第二名的日本搭檔戶上隼輔／篠塚大登也以三比一勝出，闖進到四強賽後已追平我國男雙大滿貫賽最佳成績。

昨天四強賽林昀儒／高承睿則是對上過去一年排名大幅提升的法國組合，兩組人馬展開激烈的拉鋸，其中第四局林昀儒／高承睿一度取得十比七的三個賽末點，但法國組合展現韌性，在該局共四度化解賽末點，但林昀儒／高承睿仍是頂住壓力，以十三比十一勝出，成為首組闖進到大滿貫賽決賽的我國男雙組合，並將在今天與四強賽拍退法國勒布朗兄弟的中國大陸強敵林詩棟／王楚欽爭冠。

林昀儒昨晚也接續在男單賽事登場，與今天爭冠對手、世界男單排名第二名的林詩棟先在單打八強賽交鋒，最終林昀儒以局數一比四苦吞對戰六連敗，無緣四強，今天雙打決賽將力拚復仇；至於我國女雙組合鄭怡靜／李昱諄則是在女雙四強賽，以直落三不敵大陸王曼昱／蒯曼，無緣爭奪冠軍。

新加坡 林昀儒 王楚欽 鄭怡靜 高承睿

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