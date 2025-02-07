亞冬運／我代表團第27位進場 林洋萁、林峻頡任掌旗官

2025年亞洲冬季運動會今天晚間在中國大陸哈爾濱國際會展體育中心舉行開幕典禮，我國代表團在開幕式進場也依照「T」字排序於第27位進場，並由女子冰球選手林洋萁及短道競速滑冰選手林峻頡共同擔任男女掌旗官，前後入場的分別為斯里蘭卡與塔吉克代表團。

受到疫情影響暌違8年再度舉辦的亞洲冬季運動會，今年在哈爾濱舉行，我國也遴選出男子選手38位、女子選手29位將在冬季兩項、冰壺、冰球、滑冰（競速、短道競速、花式）及滑雪（阿爾卑斯式、越野）等5種運動競賽，加上教練與工作人員，總人數達110人，創下歷屆新高。