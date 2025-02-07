亞冬運／我代表團第27位進場 林洋萁、林峻頡任掌旗官
2025年亞洲冬季運動會今天晚間在中國大陸哈爾濱國際會展體育中心舉行開幕典禮，我國代表團在開幕式進場也依照「T」字排序於第27位進場，並由女子冰球選手林洋萁及短道競速滑冰選手林峻頡共同擔任男女掌旗官，前後入場的分別為斯里蘭卡與塔吉克代表團。
受到疫情影響暌違8年再度舉辦的亞洲冬季運動會，今年在哈爾濱舉行，我國也遴選出男子選手38位、女子選手29位將在冬季兩項、冰壺、冰球、滑冰（競速、短道競速、花式）及滑雪（阿爾卑斯式、越野）等5種運動競賽，加上教練與工作人員，總人數達110人，創下歷屆新高。
而今天晚間登場的開幕式，我國也依照「T」字排序，在34個參賽國中排第27位入場，並由林洋萁、林峻頡共同擔任掌旗官，包括代表團總領隊陳士魁、體育署副署長房瑞文也都在隊伍之中，與我國隊職員一同揮舞會旗進場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言