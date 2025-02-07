NFL／酋長爭超級盃空前三連霸 川普與泰勒絲都會出席

職業美式足球聯盟（NFL）將於9日進行年度冠軍戰，堪薩斯酋長將在紐奧良迎戰宿敵費城老鷹，爭取史無前例的超級盃三連霸。不過5週前，紐奧良派對地帶才發生致命攻擊案。

法新社報導，川普將與眾多貴賓與名人一同出席這場美國體育年曆最大盛事。他將會是史上首位親臨現場觀賞超級盃（Super Bowl）賽事的美國在位總統，而這場在凱撒超級巨蛋（Caesars Superdome）進行的大賽門票早已銷售一空，估計約可吸引7萬4000名觀眾湧入。

流行音樂巨星泰勒絲（Taylor Swift）也將出席今年的超級盃，她的男友酋長隊球星凱爾西（Travis Kelce）及他的隊友們將爭奪史無前例的超級盃三連霸，這也是酋長6個賽季內四度問鼎代表超級盃的龍巴迪獎盃（Vince Lombardi Trophy）。

紐奧良別稱「樂天之都」（Big Easy），然而新年第一天，市中心著名的波旁街（Bourbon Street）便發生嚴重攻擊事件，造成14人喪命，多人受傷。

當局預計將有超過10萬名遊客來到紐奧良觀賞超級盃，美國國土安全部已將賽事列為特殊事件評級（Special Event Assessment Rating, SEAR）1級，這是公共安全風險的最高級別。

川普的出席只會增加安保強度；這回美國總統將不再只是以傳統的賽前電視採訪現身，而是親自出席。

川普曾在2017年批評NFL球員在演奏美國國歌時下跪以引起人們對種族不平等問題的關注，引發部分球員的強烈批評。

當時由於許多球員明確表示不會出席，川普隨後取消了原定在白宮為老鷹隊舉行的接見會。