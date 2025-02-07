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桌球／闖新加坡站決賽 林昀儒、高承睿首合拍就將爭冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林昀儒／高承睿首度合拍就打進決賽！ 截圖自WTT官網
林昀儒／高承睿首度合拍就打進決賽！ 截圖自WTT官網

世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽男雙賽事，本周首度合拍參賽的我國好手林昀儒高承睿，今天在四強賽面對世界排名第5名的法國組合多爾（Esteban Dorr）／布拉索（Florian Bourrassaud），最終以11：8、11：4、8：11、13：11勝出，將與中國大陸組合林詩棟／王楚欽爭冠。

身為我國新生代年輕桌球單打好手林昀儒／高承睿，近期決定組成男雙組合，放眼明年的名古屋亞運頒獎台，而本周兩人也在新加坡大滿貫賽首度合拍，並且一路過關斬將。

在昨天8強賽以局數3：1力退名列第2種子的去年亞錦賽銅牌組合、日本戶上隼輔／篠塚大登後，今天的四強賽林昀儒／高承睿則是碰上第4種子、世界排名第5名的法國多爾／布拉索，在首局賽事中林昀儒／高承睿就強勢出擊以11：8先下一城，第二局更是一路壓著對手打，開局打出5：0攻勢，並以11：4搶先聽牌。

第三局法國組合展開反撲，開局打出3：5攻勢後就一路保持領先，並以11：8扳回一城，但第四局台灣組合又打出5：1開局，儘管隨後被法國組合連追4分扳平，但關鍵時刻林昀儒的反拍連續迫使對手回擊掛網，取得7：5領先，法國組合也展現韌性連續化解林昀儒／高承睿的賽末點，不過最終台灣組合仍是頂住壓力以13：11拿下勝利，將與大陸組合林詩棟／王楚欽爭冠。

林昀儒 王楚欽 高承睿

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