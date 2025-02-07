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雙北世壯運倒數99天 永續時尚賽會服裝今正式發表

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
賽會專屬6款服裝及選手禮包今天正式發表。記者江婉儀／攝影
賽會專屬6款服裝及選手禮包今天正式發表。記者江婉儀／攝影

2025雙北世界壯年運動會2月17日報名截止，今日新北市長侯友宜與台北市長蔣萬安一同於台北新板希爾頓酒店發布賽會專屬6款服裝及選手禮包，整體設計以環保、永續、時尚及運動為核心，侯表示，今天公布的服裝總共5種顏色，也代表專業、團結的象徵。

2025雙北世壯運共有35個運動種類在69處場館辦理，將近1萬8千位工作人員服務，來自138個國家、超過3萬名選手。侯友宜表示，為辨識各類別人員，世壯運以6款服裝區分賽務、場館、裁判、醫療、志工及籌備委員，每一類別服裝都代表著各領域的專業，也方便為所有參與者提供諮詢服務。

另外，選手專屬、不對外販售的大禮包，裡面有紀念衣、後背包、運動水壺、大浴巾、智慧穿戴裝置與環保餐具，只有參賽選手才能擁有，侯友宜表示，現在報名人數3.3萬人，少數項目截止前還有名額，包含木球、滾球、籃球、路跑等賽事，歡迎愛好運動的民眾把握時間報名。

侯友宜提到，賽會期間提供選手免費騎乘深澳鐵道自行車，免費參加75場次一日遊跨域文化行旅，深度體驗新北市獨特的礦業、茶山、古蹟、三鶯及府中美學深度文化體驗遊程，此外再加碼提供參賽的選手5月17日至8月16日共3個月，免費搭假日觀光公車遊玩水金九地區。

蔣萬安致詞時表示，自己今天特別選穿粉紅色服裝，與侯友宜的藍色服裝搭配，呈現出「壯寶」的顏色。蔣市長提到，早上出門時，二寶跟他說「爸爸，你要穿的跟壯寶一樣」。

蔣萬安說，這次大禮包有他非常喜愛的「智慧穿戴式裝置」，雙北共同合作推出場館優惠，報名參賽的國內外選手，可憑認證卡免費參觀台北市立動物園、市立美術館、天文館、當代藝術館等各個景點，還能免費使用北市10個運動中心的健身房和游泳池。

蔣萬安說，賽會期間，所有國內外選手都可享有Uber的8折優惠，國外選手更可獲得1200元交通卡，可以輕鬆移動，暢遊雙北各大景點。還有展示用AI結合醫療科技的健康方案，幫助使用者掌握個人健康狀況。另外，感謝松山慈祐宮董事長陳玉峰贊助2025世壯運大浴巾，以及感謝南亞塑膠贊助環保材質的紀念衣。

賽會專屬6款服裝及選手禮包今天正式發表。記者江婉儀／攝影
賽會專屬6款服裝及選手禮包今天正式發表。記者江婉儀／攝影
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新北市長侯友宜與台北市長蔣萬安一同於台北新板希爾頓酒店發布賽會專屬6款服裝及選手禮包。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜與台北市長蔣萬安一同於台北新板希爾頓酒店發布賽會專屬6款服裝及選手禮包。記者江婉儀／攝影
賽會專屬6款服裝及選手禮包今天正式發表。記者江婉儀／攝影
賽會專屬6款服裝及選手禮包今天正式發表。記者江婉儀／攝影

世壯運 希爾 籃球

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