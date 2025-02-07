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NCAA遵循川普禁令 女子體育賽事限天生女性參賽

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
全美大學體育聯盟（NCAA）今天配合川普命令修改跨性別運動員政策，僅開放出生時被認定為女性的運動員參加女子賽事。 美聯社
全美大學體育聯盟（NCAA）今天配合川普命令修改跨性別運動員政策，僅開放出生時被認定為女性的運動員參加女子賽事。 美聯社

美國總統川普昨天簽署行政命令，禁止跨性別女性參加女子體育賽事。全美大學體育聯盟（NCAA）今天修改跨性別運動員政策，僅開放出生時被認定為女性的運動員參加女子賽事。

法新社報導，川普在社群媒體發文指出：「令人振奮的消息！由於我昨天自豪簽署的行政命令，全美大學體育聯盟已正式修改其允許男性參加女子賽事的政策—現在那項政策已被禁止！」

根據川普的行政命令，如果相關團體未考慮選手出生時認定的性別，聯邦機構可拒絕提供資金。

NCAA由全美50個州的1100所大學組成，擁有超過53萬名學生運動員。

NCAA主席貝克（Charlie Baker）透過聲明表示：「我們堅信，明確、一致且統一的資格標準，能夠比各州相互矛盾的法律與法院裁決更有利於當今的學生運動員。」

「為此，總統川普的行政命令提供了明確的全國性標準。」

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）先前曾在例行記者會表示，川普「希望」全美大學體育聯盟、國際奧會都不再允許跨性別女性參加女子體育賽事。她說，川普的行政命令也會帶動大眾對這些組織施壓。

NCAA過去對跨性別運動員的規定，是遵循美國國家體育管理機構或國際協會針對各項運動項目的比賽規則。

NCAA

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