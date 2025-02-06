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桌球／單日雙勝！林昀儒明和林詩棟8強對決

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林昀儒。圖／中華奧會提供
林昀儒。圖／中華奧會提供

我國桌球好手「小林同學」林昀儒今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽單日收下2勝，他先和「柚子」高承睿拍下男雙4強門票，晚間登場的男單16強賽再以局數3：1拍下巴西對手卡爾德拉諾（Hugo Calderano），晉級最後8強，明天將強碰中國大陸好手林詩棟。

卡爾德拉諾去年巴黎奧運打進銅牌戰，最終敗給法國18歲好手勒布朗（Felix Lebrun），無緣登上頒獎台，今天也帶給林昀儒不少威脅，第二局更瓦解林昀儒4個局點、在「丟士」幾佔中以16：14搶下，不過林昀儒穩住戰局，第三局8：8平手下連拿2分奠定優勢，第四局也是早早將優勢擴大到9：4，最終以11：7、14：16、11：9、11：6拍下勝利。

林昀儒搭上8強末班車，明天晚上6點將和林詩棟爭4強資格；林昀儒和高承睿首度攜手連戰皆捷，昨天拍下去年亞錦賽銀牌組合，今天再以局數3：1力退名列第2種子的日本戶上隼輔／篠塚大登，以非種子身份勇闖4強，也成4強唯一的非種子組合，明天中午12點35分將和列第4種子的法國組合多爾（Esteban Dorr）／布拉索（Florian Bourrassaud）爭決賽門票。

高承睿今天同樣單日兩戰，可惜下午男單16強賽連兩局都錯過領先機會，以局數以局數1：3敗給南韓「一哥」張禹珍。

「一姊」鄭怡靜和李昱諄女雙也挺進4強，明天下午2點50分將對決中國組合王曼昱／蒯曼。

大聯盟 林昀儒 高承睿

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