亞冬運／開幕式明登場 我國代表團林洋萁、林峻頡掌旗

2025年亞洲冬季運動會明天將在中國大陸哈爾濱開幕，我國今年遴選67位選手參賽，開幕式我國代表團將由女子冰球選手林洋萁及短道競速滑冰選手林峻頡共同擔任男女掌旗官。

林洋萁現就讀於台北市立大學休閒運動管理學系，今年1月代表我國參加2025冬季世界大學運動會女子冰球項目，並擔任我國首支亞冬運女子冰球隊的隊長，身負協助教練及凝聚團隊合作的重任，在林洋萁率隊下我國女子冰球代表隊積極發揮實力，並於本屆亞冬運開賽日獲得首勝，搶下代表團頭彩。

林峻頡畢業於國立台灣體育運動大學，曾因傷於111至112年間停賽休養，並於113年強勢復出，在全國短道競速滑冰錦標賽500公尺項目中表現亮眼，分別在春季與夏季賽獲得亞軍，並於秋季與冬季賽奪下冠軍。

此外，林峻頡更在2024年亞洲短道滑冰錦標賽500公尺賽事中，勇奪成年男子組金牌，於亞洲重要國際賽事中展現傲人成績，目前林峻頡正以穩健步伐全力衝刺，朝著2026年冬季奧運參賽資格邁進，展現選手在運動場上不屈不撓的精神。

此外，我國男子冰球選手將於8日對戰大陸隊，面對主辦國擁有的主場優勢，將沉著應戰，穩定發揮平日練習的水準；另於日前我國對戰南韓場次時，教育部體育署副署長房瑞文親身到現場為我國男子冰球選手加油，並於賽後對全力奮戰的選手們致意及鼓舞士氣，期許全體隊員持續於場上盡情發揮，展現台灣人奮戰精神。